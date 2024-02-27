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「不爽的一天從它開始」速食店外帶冷飲易弄翻 網建議自備一物保平安

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，外帶麥當勞的飲料，結果紙袋破底，飲料灑滿桌。 圖擷自爆怨公社
有網友表示，外帶麥當勞的飲料，結果紙袋破底，飲料灑滿桌。 圖擷自爆怨公社

麥當勞冷飲杯蓋易滑掉弄翻飲料常為人詬病，外帶若僅使用紙袋裝，真的要很小心。日前有一名網友發文抱怨「不爽的一天從麥當勞開始」，他表示飲料設計真的很悲劇，到底是人為沒蓋好？還是紙袋就是陷阱，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一組照片並發文抱怨，從原PO提供的照片上可見紙袋底破掉，導致飲料灑得滿桌子都是。他表示「麥當勞的飲料設計真的很悲劇，曾聽過外送員說這是惡夢，到底是人為沒蓋好？還是紙袋就是陷阱，你乾脆給我直接放袋子裡就好，不然從紙袋拿出來直接破掉更慘，不爽的一天從麥當勞開始。」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「以前裝就會破，何況是現在，紙袋比以前薄」、「真的，外帶冷飲必破」、「同感！實在很困擾」、「杯蓋就是陷阱了，麥當勞真的是惡夢」、「紙袋每裝必破，所以我都會多加購塑膠袋」、「奇怪，他們為何不改用封起來的」、「下雨天也是考驗麥當勞紙袋不破的日子」。

也有不少網友表示「麥當勞的飲料我通常都是另外自備袋子，不然很容易壓到就開了」、「麥當勞飲料一定要自己用『塑膠袋』裝」、「真的，他們杯蓋很容易漏，所以都會另外用比較穩固的飲料架固定，還不能騎太快」、「所以買麥噹噹，一定都要準備塑膠袋」、「我都自備袋子去裝，不然就是像抱骨灰罈那樣緊緊的Hold 住袋子下面，畢竟我窮到沒辦法接受任何一滴飲料灑出來」，於是有網友建議「請麥當勞別用紙袋裝飲料了」。

爆怨公社 紙袋 麥當勞

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