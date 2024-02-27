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把握明放假好天氣！ 這天起全台轉雨強烈大陸冷氣團再來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明後兩天回暖，周五起逐漸轉雨，冷氣團再來。聯合報系資料照片
明後兩天回暖，周五起逐漸轉雨，冷氣團再來。聯合報系資料照片

明天228放假，把握周三、周四回暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，周四夜間到周五鋒面通過，中北部、東半部陸續局部短暫陣雨，南部周五傍晚以後有比較高降雨機會。鋒面通過以後東北季風再次增強帶來冷空氣，有機會達強烈冷氣團，郊區有機會下探10度。

歐宗學指出，今仍受強烈冷氣團影響，冷空氣強度減弱，回溫不明顯，各地清晨氣溫偏低，白天中南部明顯回溫，可達23-25度，北東部雲量仍偏多且有短暫雨，北部高溫只有15-16度。

明強烈冷氣團減弱，各地天氣多雲到晴，北部山區、東半部至恆春半島仍可能有零星短暫雨，氣溫早晚偏冷，白天明顯回溫，北部高溫可達22-24度。

歐宗學指出，周四上半天天氣普遍穩定多雲到晴，台南以北清晨以前有低雲或霧生成機會，氣溫有機會再稍高1-2度。下半天天氣陸續出現變化，隨鋒面系統逐漸接近，大台北、東北部下午時段雲量增多有短暫雨機會。

周四夜間到周五鋒面通過時，歐宗學指出，中北部、東半部陸續有局部短暫陣雨，南部周五傍晚以後有比較高降雨機會。鋒面通過後東北季風增強帶來冷空氣，有機會達強烈冷氣團，整體低溫程度與過去幾天類似。

周五白天北部高溫降至15-16度，中部、花蓮20-22度，南部、台東23-25度，高屏仍可達26-28度。晚間到周六清晨中北部低溫下探11-12度、郊區再次有10度低溫機會，南部、花東低溫13-16度。

歐宗學指出，周六強烈冷氣團持續影響且水氣仍多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部雲量也稍多，山區附近降雨機率同樣偏高，氣溫則與周五相似或再稍低1-2度。

歐宗學指出，下周日以後冷空氣減弱開始回溫，天氣逐漸轉好，預估後續穩定偏暖天氣持續到下周二白天，下周二晚起天氣再次變化。

低溫 冷氣團

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