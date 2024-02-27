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轎車報廢20年收到罰單 高市1張罰單曝3大違失

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供
高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供

高雄王姓市民昨天收到交通檢舉違規罰單，受罰的轎車竟是他早在20年前就報廢的轎車。他直納悶車子老早報廢，怎還有違規罰單，仔細端詳罰單內容，才發覺1張罰單出現3大錯誤，直呼「警察杯杯你累了嗎？」。

王姓市民收到的罰單，所附照片是1輛白色轎車於1月22日，在高雄市鼓山區美術東六街與美術東三路，因違規紅燈右轉經後車檢舉，依道路交通管理處罰條例須罰600元。

他見罰單上的牌照號碼，的確是他20年前報廢的轎車，直納悶「怎麼還有罰單？」仔細看照片，才發現違規車與他報廢的轎車牌照，後4個數字都相同，但前面2個英文字母卻倒置，「明明是ZX違規，怎麼開罰單給XZ？」。

警方除了錯植牌照字母，員警掣單時對轎車顏色也紅、白不分；違規車是白色車，王卻是紅色車令他興嘆「黑狗違規、白狗擔罪」。甚至車輛報廢後應有註銷資料，可是警方不察也未校正，令他質疑員警受過專業訓練，竟翻出報廢車籍，處分無辜市民，還要受罰人收罰單後花時間向裁決中心陳述，並稱「600扣（元）事小，記點會要人命」。

錯開罰單的高雄市警鼓山分局表示深感歉意、會主動撤單並告知車主，不用跑裁決中心。

高雄市交通大隊表示，警方接獲民眾告知錯誤罰單，若檢視舉發資料，如有明顯瑕疵，會主動函請監理機關撤銷罰單，民眾不用親自辦理撤銷程序，避免造成民眾不便；由於民眾檢舉案件數量多，員警製單時誤植車號、也疏未注意電腦系統已顯示註銷車牌，開立錯誤罰單，警方將檢討宣導，並列案例教育，精進執法品質、維護交通安全、守護民眾權益，杜絕類似情況再發生。

高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供
高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供
高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供
高雄市民報廢20年的轎車收到罰單，發現1張罰單隱藏3大違失。圖／王姓讀者提供

罰單 高雄市

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