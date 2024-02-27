人工生殖法修法 今公聽會代孕攻防

衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖等，今天下午二時舉行首場公聽會，不開放一般民眾入場，但衛福部國健署臉書粉絲專頁全程直播，並蒐集公聽會當天起十天內所有民眾貼文意見。衛福部長薛瑞元表示，衛福部將蒐集各方意見，至於如何修法，由立法院決定。

今天公聽會由衛福部次長周志浩主持，出席者包括司法院、內政部等政府代表，還有法律專家、婦產科醫學會等醫事團體、兒權與婦權團體代表等。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，目前預計舉行二場公聽會，第二場次預計三月舉辦，時程、地點、形式，是否開放一般民眾參與，將視今天公聽會辦理情形以及後續意見蒐集狀況而定。

人工生殖法遲遲未有行政院版草案，國健署於一○八年起召開廿多次專家會議、公民審議會議、代孕民意調查等，但迄今仍無定論；最接近修法是上屆民進黨立委吳秉叡所提出的草案，雖已通過一讀，卻因民團反對而擱置，因立院屆期不連續，修法從零開始。

上周包括台灣女人連線等性別、婦女等廿七個民團連署聲明，呼籲「代理孕母合法化」與「人工生殖法修法」脫鉤處理。台灣全國媽媽護家護兒聯盟希望謹慎討論，切勿忽略兒童福祉。至於醫界，則多抱持開放意見，認為可先開放單身者使用人工生殖、代理孕母，但需立法保障各方權益。

「修法不應脫鉤處理，傳統不孕症夫妻代理孕母應優先合法化。」民眾黨立委陳昭姿表示，代孕議題討論已久，自二○○四年代孕公民會議達成「不禁止，但有條件開放」共識後，開始研議修法，時至今日仍未完成修法，事實上，國健署早有完整版本，代孕者權益獲得百分之百保障。

國民黨立委陳菁徽則說，她所提出的人工生殖法修法草案已完成連署，內容包括代理孕母，因其受孕過程與人工生殖密不可分，如分開討論，恐曠日廢時。

陳菁徽認為，今天公聽會攻防重點應在倫理方面，針對兒童最佳利益、代理孕母等議題進行討論。

蔡維誼表示，國健署已準備各界期待修法方向的版本，國健署臉書粉絲專頁會播出並留存公聽會直播，十日內民眾都可留言，國健署網站也有意見單可填寫，彙整各界意見後送至立院。