寧夏夜市名聲越來越好？內行人曝實情：這夜市才不勝唏噓

逛夜市是不少人的回憶！一名網友在PTT上發起討論，以前台北市寧夏夜市名聲不太好，但近幾年沒聽聞什麼負評，不禁疑惑，寧夏夜市是什麼時候開始變好？

原PO表示，幾年前對於寧夏夜市的印象，只有陸客才會去，專門賺觀光客的錢，名聲不太好，但這些年一堆國外觀光客都會去寧夏夜市，也沒有聽聞什麼負評，難道關鍵是在於陸客不來，商家就不敢亂來了嗎？

貼文一出，許多網友紛紛留言，「十年以前，這夜市還不怎樣，但現在不同了，寧夏以前是根本沒名氣」、「東西不是很便宜，但是至少真的好吃」、「十幾年前在那附近補習都會去買晚餐吃」、「好聽的名字，本來就很吸引」、「管理得很好」。

大部分網友反駁原PO的觀點，「一直都很好，算吃的攤販最多的夜市」、「寧夏一直都是台北示範夜市之一，很頂」、「寧夏一直都不錯吧？」、「寧夏一直很好，雷很少，能存活的都有可食的」、「寧夏明明就都很好」、「路線清楚攤販少且重複性低，好吃的店很多」。

相較寧夏，有不少人認為士林夜市逐漸走下坡，「印象有問題，士林才是陸客夜市」、「負評比較多的是士林吧？寧夏評價一直不錯」、「去台北逛夜市要去寧夏不是士林」、「25年前的士林真的頂，現在不勝唏噓」、「陸客主要去士林夜市」。