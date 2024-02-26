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含蘇丹色素菜䔕餅銷台南 下架同批及非同批次878包

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
含蘇丹色素菜䔕餅銷台南，台南市衛生局到銷售業者處查察。圖／南市衛生局提供
含蘇丹色素菜䔕餅銷台南，台南市衛生局到銷售業者處查察。圖／南市衛生局提供

苗栗縣政府衛生局通報鑫豪食品「菜䔕餅」含有蘇丹色素，銷售73箱到台南市，台南衛生局今天查察，兩家業者已下架同批次及非同批次產品共878包，呼籲民眾若已購買請停止食用該批次產品，並向原購買廠商提出退換貨。

台南市衛生局表示，此批含蘇丹色素辣椒粉製成的「菜䔕餅」有效日期為2024年8月2日、8月15日及8月23日，為苗栗縣衛生局通報，指該縣鑫豪食品有使用新北市保欣公司輸入的違規紅辣椒粉原料並製成「菜䔕餅」，規格分別為每包30公克、65公克及110公克，其中規格30公克裝（有效日期2024年8月2日、8月15日及8月23日）銷售至南市2家販售業者，分別為63箱及10箱。

接獲通報後，今日派員查察，1家業者現場無同批次產品，自主下架非同批次產品498包，命業者通知下游客戶盡速退回該批次產品。另1家業者已全數下架同批次產品240包，自主下架非同批次產品134包。

台南衛生局表示，將持續追蹤問題紅辣椒粉流向，監督業者下架違規產品，並針對有疑慮產品加強查核及抽驗，以保障民眾食得安心，也提醒食品業者若發現產品有危害衛生安全時，應依食安法第7條第5項主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖。

若查獲仍販售問題產品，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

台南 衛生局

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