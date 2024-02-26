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春節營運開紅盤 新營糖廠勝利號五分車謝絕車廂廣告
台糖新營糖廠目前小火車路線有新營中興車站至柳營火燒店車站及後壁烏樹林糖廠兩條路線，對於對於台糖嘉義蒜頭糖廠藍色列車貼滿廣告看板引來外界雜音，新營糖廠人員強調車廂「淨空」，貫徹懷舊風格。
新營中興車站至柳營火燒店車站及後壁烏樹林糖廠兩條路線平日採團體預約，假日均有7班固定班次，前者定位散客主力，後者為團體。日前春節期間幾乎班班客滿，還得臨時加開班次疏運。
其中，中興站至火燒店站為早期糖鐵學甲線，於1979年9月起停止服務，台糖新營鐵道文化園區活化糖鐵有成，讓「勝利號」五分車甫於今年2月3日再次復駛，木製車廂座椅吸引不少老糖鐵迷來懷舊，路線途經急水溪橋火燒店站附近景點有吳晉淮音樂紀念館，為台灣歌謠音樂家吳晉淮故居。
台糖新營鐵道園表示，避免破壞遊客搭乘氛圍，目前不會在車廂外張貼廣告，會維持現在「淨空」現況，倒是未來會陸續在沿線恢復昔日交通號誌，營造懷舊風。
台糖人員私下也認為，來搭乘五分車的旅客不乏是體驗昔日「感覺」，不宜過度商業化破壞，如此營運才能長長久久。
長期關心糖道文化的國立台南藝術大學音像紀錄研究所助理教授曾吉賢認為，癥結是「定位」問題；台糖面對糖鐵延駛高鐵與故宮南院，只做接駁生意？還是要發展自己具有文化景觀身分的歷史文化園區？一列車廂只是一小小部分，但卻看見台糖的無力與被動。
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