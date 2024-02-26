桃園國際機場歡慶開航45周年 累計服務超過8.2億人次

桃園國際機場今天（26日）舉辦機場開航45周年慶祝典禮，典禮上播放紀念影片與發展大事記，回顧桃園機場一路走來的重要時刻，並邀請「機場大家庭」成員分享傳承的感動，齊聲祝福桃園國際機場「生日快樂」，再創旅運量高峰。行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部常務次長林國顯及航空產業等各界貴賓皆出席典禮。

行政院長陳建仁表示，桃園國際機場自1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛的歲月，讓全世界都能夠透過桃園國際機場看到台灣，讓台灣人走入世界，向機場服務大聯盟夥伴致上最誠摯的感謝，希望全國人民感受桃園機場3萬名員工的努力。

機場公司董事長楊偉甫表示，1979年2月26日中正機場正式啟用、2006年更名為台灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立，桃園國際機場以其優越地理位置及產業經濟需求，名列亞太地區最繁忙的機場之一。45年來，桃園國際機場在建設、營運及服務方面也累積許多寶貴經驗，這些成果都有賴於前人奠定堅實基礎、在職同仁的努力付出、國人與全球旅客的支持。