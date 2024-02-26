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桃園國際機場歡慶開航45周年 累計服務超過8.2億人次

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場今天舉辦機場開航45周年慶祝典禮，行政院長陳建仁（左五）、副院長鄭文燦（右五）、交通部常務次長林國顯（左三）、機場公司董事長楊偉甫（右四）及航空產業等各界貴賓，共同推動油門象徵桃機航向下一個45周年。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天舉辦機場開航45周年慶祝典禮，行政院長陳建仁（左五）、副院長鄭文燦（右五）、交通部常務次長林國顯（左三）、機場公司董事長楊偉甫（右四）及航空產業等各界貴賓，共同推動油門象徵桃機航向下一個45周年。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場今天（26日）舉辦機場開航45周年慶祝典禮，典禮上播放紀念影片與發展大事記，回顧桃園機場一路走來的重要時刻，並邀請「機場大家庭」成員分享傳承的感動，齊聲祝福桃園國際機場「生日快樂」，再創旅運量高峰。行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部常務次長林國顯及航空產業等各界貴賓皆出席典禮。

行政院長陳建仁表示，桃園國際機場自1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛的歲月，讓全世界都能夠透過桃園國際機場看到台灣，讓台灣人走入世界，向機場服務大聯盟夥伴致上最誠摯的感謝，希望全國人民感受桃園機場3萬名員工的努力。

機場公司董事長楊偉甫表示，1979年2月26日中正機場正式啟用、2006年更名為台灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立，桃園國際機場以其優越地理位置及產業經濟需求，名列亞太地區最繁忙的機場之一。45年來，桃園國際機場在建設、營運及服務方面也累積許多寶貴經驗，這些成果都有賴於前人奠定堅實基礎、在職同仁的努力付出、國人與全球旅客的支持。

桃園國際機場開航45周年，已累計服務8億2,000萬人次，今天慶祝典禮上，特別播放「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程；此外，為了讓旅客能更深入了解這45年來的腳步，機場公司在自啟用以來就存在的第一航廈B8候機室，設立機場大事記軌跡牆，特展展期至3月24日，歡迎旅客前來參觀，回顧精彩。

桃園國際機場今天舉辦機場開航45周年慶祝典禮，行政院長陳建仁表示，桃機自1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛的歲月，讓全世界都能夠透過桃園國際機場看到台灣，讓台灣人走入世界。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天舉辦機場開航45周年慶祝典禮，行政院長陳建仁表示，桃機自1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛的歲月，讓全世界都能夠透過桃園國際機場看到台灣，讓台灣人走入世界。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場開航45周年，今天慶祝典禮上播放「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場開航45周年，今天慶祝典禮上播放「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程。記者黃仲明／攝影

桃園機場 行政院

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