強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。周三短暫回暖，周四鋒面接近，北部轉局部短暫雨，周五上看強烈大陸冷氣團冷空氣報到，全台有雨；周六清晨再迎相對最低溫，中部以北、宜蘭11度，南部、花東14度。周日起回暖，估3月6日後又有冷空氣，因屬後期預報，尚待觀察。

中央氣象署針對9縣市傍晚發布低溫特報，今天至明晨，桃園以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫；連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生機率，預估影響至明晚。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，仍受冷空氣影響，各地清晨偏寒冷，北台灣普遍低溫11至13度，中南部、花東13至15度。

他說，今晚至明晨，期間水氣較多，明晨中部地區有零星短暫雨；明天白天起，剩下北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，以及中南部山區零星短暫雨。

周三至周四，環境轉偏東南風，各地白天高溫明顯回升，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨，以及北部山區零星降雨。

黃恩鴻提醒，因天氣晴朗，周三至周四清晨有輻射冷卻影響，早晚偏冷，白天又回暖，留意西半部日夜溫差大。另外，周四清晨，台南以北留意低雲或霧影響能見度。

周四鋒面接近，北部轉為局部短暫雨；周五鋒面通過，估大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級冷空氣南下，全天水氣多，全台都有降雨機會，中部以北、東半部局部短暫雨，特別是北台灣降雨持續、範圍又廣，南部也有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周六清晨迎來本周相對低溫時間點，屆時中部以北、宜蘭11至12度，南部、花東14至16度。周六白天起，水氣減少，北部、東半部、恆春半島及中南部山區，有局部短暫雨，冷空氣預估到周日減弱，屆時僅剩迎風面東半部地區零星短暫雨，西半部山區亦有零星降雨。

他也表示，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，若水氣、溫度配合，可能下雪。此外，周五晚上至周日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山，若水氣、溫度配合，也可能下雪。