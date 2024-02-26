快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。示意圖。圖／本報資料照片
強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。示意圖。圖／本報資料照片

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。周三短暫回暖，周四鋒面接近，北部轉局部短暫雨，周五上看強烈大陸冷氣團冷空氣報到，全台有雨；周六清晨再迎相對最低溫，中部以北、宜蘭11度，南部、花東14度。周日起回暖，估3月6日後又有冷空氣，因屬後期預報，尚待觀察。

中央氣象署針對9縣市傍晚發布低溫特報，今天至明晨，桃園以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫；連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生機率，預估影響至明晚。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，仍受冷空氣影響，各地清晨偏寒冷，北台灣普遍低溫11至13度，中南部、花東13至15度。

他說，今晚至明晨，期間水氣較多，明晨中部地區有零星短暫雨；明天白天起，剩下北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，以及中南部山區零星短暫雨。

周三至周四，環境轉偏東南風，各地白天高溫明顯回升，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島零星短暫雨，以及北部山區零星降雨。

黃恩鴻提醒，因天氣晴朗，周三至周四清晨有輻射冷卻影響，早晚偏冷，白天又回暖，留意西半部日夜溫差大。另外，周四清晨，台南以北留意低雲或霧影響能見度。

周四鋒面接近，北部轉為局部短暫雨；周五鋒面通過，估大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級冷空氣南下，全天水氣多，全台都有降雨機會，中部以北、東半部局部短暫雨，特別是北台灣降雨持續、範圍又廣，南部也有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周六清晨迎來本周相對低溫時間點，屆時中部以北、宜蘭11至12度，南部、花東14至16度。周六白天起，水氣減少，北部、東半部、恆春半島及中南部山區，有局部短暫雨，冷空氣預估到周日減弱，屆時僅剩迎風面東半部地區零星短暫雨，西半部山區亦有零星降雨。

他也表示，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，若水氣、溫度配合，可能下雪。此外，周五晚上至周日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山，若水氣、溫度配合，也可能下雪。

低溫 冷氣團 氣象署

延伸閱讀

本周冷兩波今晚起中部以北探9度 周四晚由北而南再變天

下波冷氣團全台轉雨強度恐跟這波相當 最冷時間曝

今9.2度周三回暖 吳德榮：周五強烈大陸冷氣團再襲

周日冷氣團增強下探11度！下周短暫回溫 周五另波冷空氣接力

相關新聞

強烈大陸冷氣團發威！9縣市跌破10度 周六晨再迎低溫

強烈大陸冷氣團明天持續影響，中央氣象署今傍晚發布9縣市低溫特報，可能跌破10度，估影響至明晚。周三短暫回暖，周四鋒面接近...

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

近期食安事件接連發生，含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，目前已禁止違規廠商進口3個月，食藥署副署長林金富說，保欣企業有...

高中生跳火車月台救落軌七旬婦 台鐵：應先通知站務人員

台鐵板橋站24日發生一起76歲婦人落軌意外，18歲新北市永平高中李姓男學生見狀後立斷跳下月台救人，30秒後火車駛進月台，...

健保砍藥價藥師全聯會揭半年後爆缺藥潮 薛瑞元回應了

衛福部健保署上周宣布今年最新藥價調整，共調整4568項藥品，包括調降4551項、調升17項，金額為55.3億元。藥師公會...

直接輾壓...南韓觀光贏台灣？網大讚這優點 兩派意見掀論戰

新冠疫情過後旅遊風氣再起，一名網友在PTT上發文分享，幾年前去過韓國，近郊沒什麼風景，令人納悶韓國有比台灣好玩嗎？

中風預防用藥不純物超標 食藥署：回收9.4萬顆

衛福部食藥署今天公布，預防中風等心血管疾病的「栓暢膜衣錠75毫克」，去年健保用量5.3萬錠，因不純物含量超標，共預計回收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。