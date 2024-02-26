16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

近期食安事件接連發生，含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，目前已禁止違規廠商進口3個月，食藥署副署長林金富說，保欣企業有限公司自中國大陸輸入的辣椒粉，目前統計違規原料4批次，共有16家下游業者，共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤，近日公布使用到相關品項的產品包括蝦味先、菜脯餅等。

新北市衛生局日前查獲保欣企業有限公司，自中國大陸「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料，檢出可能致癌物質「蘇丹色素3號」，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

先前有立委批評，衛福部動作太慢，沒有及時攔截，才會讓有問題的產品流入市面，衛福部長薛瑞元昨天受訪時直言，「不能這樣講」，因為在邊境檢驗體系，蘇丹紅一開始並非100%抽批項目，是因檢出風險一直很高，才逐步升高抽批比率，但沒有抽中的，就會有一些漏網之魚，不過，已利用追溯機制，往下追查紅辣椒原料流向。

林金富說，持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素三號，包含新北市政府衛生局抽驗、有效日期至115年10月4日；桃園市政府衛生局抽驗，有效日期至115年10月29日及116年1月7日，台中市食品藥物安全處抽驗，有效日期至115年10月12日，流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至113年2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤。

林金富強調，食藥署已自去年12月11日至今年6月10日，對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入，不過不合格的21家出口商及製造廠，自本月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

食品安全衛生管理法規定，食品製造業者使用的原材料，應符合衛生安全規定，並有可追溯來源的相關資料或紀錄，違反上述規定者，依食安法第44條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。