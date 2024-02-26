直接輾壓...南韓觀光贏台灣？網大讚這優點 兩派意見掀論戰

新冠疫情過後旅遊風氣再起，一名網友在PTT上發文分享，幾年前去過韓國，近郊沒什麼風景，令人納悶韓國有比台灣好玩嗎？

原PO指出，大家普遍認為日本比台灣好玩，自己也是這樣認為，然而幾年前去韓國待過首爾附近幾天，覺得韓國城市跟台北很像，但近郊卻沒什麼風景，只有人工的景點，不禁疑惑，韓國有比台灣好玩嗎？

貼文一出，引起不少網友留言回應，「光韓劇跟韓綜景點、餐廳就比台灣多了！」、「至少有韓劇可以作為打卡聖地」、「一個書店都美的要死」、「覺得台灣無聊」、「釜山超讚，交通方便景點多」、「歷史景點打趴台灣」、「首爾真的無聊透頂」。

有網友大讚韓國光滑雪這項優點就贏台灣，「韓國能滑雪阿」、「能玩雪，直接輾壓台灣」、「冬天能便宜滑雪」、「韓國可以滑雪」、「光滑雪就贏了」、「純滑雪還不錯」、「光滑雪就贏台灣了」。

不過，有網友認為其實台灣比韓國好玩很多，「差在韓國食物沒台灣多樣化」、「台灣就贏在山多海多」、「韓國真的不知道玩啥」、「台灣好多了」、「去韓國不如留在台灣玩」、「聽說比台灣還無聊」、「韓國真的滿無聊的，景點沙漠」。

疫後邊境解封，台灣2023年外國旅客達640萬人次，而根據韓國旅遊組織(KTO)的數據，今年訪韓的外國遊客數量將超過1,000萬人。