颱風及病蟲害導致減產 去年2期水稻保險理賠8.4億

為提高稻米產業競爭力，並穩定農民收入，水稻收入保險自2022年起正式開辦，農業部今表示，去年2期水稻收入保險理賠8.4億元，主要受到小犬等多個颱風及病蟲害影響導致水稻減產；今年1期作的投保期間至3月底截止，呼籲民眾把握時間投保。

根據農業部統計，2023年2期作各鄉鎮市區水稻產量約有6.9萬位農民投保，投保面積5.3萬公頃，因受到小犬等多個颱風侵襲及病蟲害造成水稻大幅減產，計有15縣市、127個鄉鎮，共約4.7萬位農民獲得出險，理賠金額8.4億元。

農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，去年2期作「基本型」理賠約5.5億元、「加強型」理賠約2.9億元；自2022年1期作開辦水稻收入保險迄今，已有約53.2萬位農民投保達42.3萬公頃，並有約8萬位農民獲賠約14億元，有效協助填補農民經營損失。

農業部表示，今年1期作水稻收入保險維持原保險架構，「基本型」保險為全面納保項目，保費由農業部全額補助，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1.8萬元，但農民如未完成投保程序，將無法獲得保險理賠。

而「加強型」保險提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證的農民可加保，可獲得較高的理賠金額，且理賠門檻不高。

農業部指出，當1期作各鄉鎮市區平均產量減產超過5%以上，即可啟動理賠；至於保費部分，農業部補助二分之一保險費，且部分縣市政府也會加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農業部表示，今年1期作的投保期間至3月底截止，農民得於申報種稻時，併同投保1、2期作「基本型」保險；至於投保「加強型」保險部分，因涉及保險費繳納事宜，農民須逕洽種植所在地農會辦理。此外，稻米契作產銷集團產區的營運主體及組織型大專業農，得至任一種植地的承保農會辦理投保。