台糖五分車被廣告貼成狗皮膏藥 鐵道迷崩潰：不要鬧了

台糖嘉義蒜頭糖廠五分車去年10月全線通車，串連故宮南院、高鐵站發展觀光，藍皮復古列車「尋蜜號」吸引許多鐵道迷朝聖，但近日有民眾發現，藍色列車外貼滿廣告看板，讓想找回憶的鐵道迷大失所望，怨嘆「列車變狗皮膏藥」，毀了經典外觀，毫無美感。

鐵道迷抱怨，五分車復駛是值得高興的事，但營運沒多久後，車身就貼滿可怕的大圖輸出廣告，毀了經典的藍色車身，設計者的美感讓整體效果大打折扣，結果看起來讓人相當遺憾，「毫無美感，不要鬧了」，這樣的美學沒人會想再來。

文史工作者、洪雅文化協會總幹事余國信說，歷史列車的車廂外觀很重要，可從顏色、車型考證文化，讓乘客感受復古又懷舊氣氛，也能了解歷史深度，台糖五分車尋蜜號有許多節車廂，不該在每節車廂都貼上廣告，應保留一些原貌讓搭乘的旅客欣賞。

余國信說，家長帶著小孩搭乘五分車體驗文化，卻看到貼滿廣告的車廂外觀，難免會讓人感到失望，這樣的廣告看板在都市就可以看到，不用特地跑到嘉義縣，應該從小培養孩子認知、珍愛家鄉情懷，建議多結合在地文史介紹，而非只有各式觀光工廠的商業廣告。

議員詹琬蓁表示，台糖尋蜜號車廂外貼滿廣告，失去復古車廂的意義，應該可以有其他廣告方式，台糖公司也要有自己的想法，怎麼樣才是好的，在車廂外放滿出租廣告，把復古列車搞成這樣，應有整體設計規畫，否則大家可能坐一次就不會想再來，很難吸引人。