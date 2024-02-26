台糖五分車被廣告貼成狗皮膏藥 鐵道迷崩潰：不要鬧了
台糖嘉義蒜頭糖廠五分車去年10月全線通車，串連故宮南院、高鐵站發展觀光，藍皮復古列車「尋蜜號」吸引許多鐵道迷朝聖，但近日有民眾發現，藍色列車外貼滿廣告看板，讓想找回憶的鐵道迷大失所望，怨嘆「列車變狗皮膏藥」，毀了經典外觀，毫無美感。
鐵道迷抱怨，五分車復駛是值得高興的事，但營運沒多久後，車身就貼滿可怕的大圖輸出廣告，毀了經典的藍色車身，設計者的美感讓整體效果大打折扣，結果看起來讓人相當遺憾，「毫無美感，不要鬧了」，這樣的美學沒人會想再來。
文史工作者、洪雅文化協會總幹事余國信說，歷史列車的車廂外觀很重要，可從顏色、車型考證文化，讓乘客感受復古又懷舊氣氛，也能了解歷史深度，台糖五分車尋蜜號有許多節車廂，不該在每節車廂都貼上廣告，應保留一些原貌讓搭乘的旅客欣賞。
余國信說，家長帶著小孩搭乘五分車體驗文化，卻看到貼滿廣告的車廂外觀，難免會讓人感到失望，這樣的廣告看板在都市就可以看到，不用特地跑到嘉義縣，應該從小培養孩子認知、珍愛家鄉情懷，建議多結合在地文史介紹，而非只有各式觀光工廠的商業廣告。
議員詹琬蓁表示，台糖尋蜜號車廂外貼滿廣告，失去復古車廂的意義，應該可以有其他廣告方式，台糖公司也要有自己的想法，怎麼樣才是好的，在車廂外放滿出租廣告，把復古列車搞成這樣，應有整體設計規畫，否則大家可能坐一次就不會想再來，很難吸引人。
台糖公司指出，尋蜜號去年10月全線通車，近期攜手嘉義縣觀光工廠發展協會合作，將車廂外觀租借給協會規畫設計，租期為期6個月，認同有助推廣嘉義特產，幫助地方產業發展，張貼廣告不會傷到車廂，未來租約到期後將撤除廣告，恢復藍皮復古列車外貌。
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