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高中生跳月台救落軌阿嬤 永平校長還原過程：僅短短4秒

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市永和區永平高中校門口。圖／本報系資料照
新北市永和區永平高中校門口。圖／本報系資料照

台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。永平高中校長沈美華說，事發當下李生並非有勇無謀下去救人，查看地板已亮燈，但尚未看到車頭燈，且軌道旁有柱子便跳下月台，將婦人拉起護在柱子旁，整個過程僅短短4秒。

沈美華指出，李生當天與同校邱姓學生在月台候車，附近76歲婦人疑似狀態不太好，在列車即將進站前30秒，不小心跌落月台。沈說，當下李評估月台顯示車輛進站號誌已亮，但尚未看到車頭燈，且看到軌道旁有柱子縫隙便跳下月台救人，同時互叫月台上的邱生幫忙叫站務人員。

沈美華不斷稱讚李生英勇，整個過程僅4秒，且學生快速判斷安全性才救人，並非有勇無謀。事發後李生也打給父母報平安，沈笑說「媽媽聽到床上彈起來」，而學生英勇事蹟也將在明日晨會上向其他學生宣導，遇到事情評估安全的重要性，也將依照學校獎勵制度給予嘉獎。

台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。示意圖／本報系資料照
台鐵板橋站2月24日發生一起76歲婦人落軌意外，一旁機警的18歲永平高中李姓男學生當即立斷跳下月台救人，成功化解一場悲劇發生。示意圖／本報系資料照

父母 頭燈

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