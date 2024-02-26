氣象署第6代高速運算電腦啟用 提升天氣預報準確度
交通部中央氣象署上午舉行第6代高速運算電腦啟用暨氣象人工智慧應用發展說明會，行政院秘書長李孟諺、交通部次長林國顯出席，並邀請多位與氣象測報作業能力發展與應用高度相關的產官學研各界合作夥伴共同參與。
為因應全球暖化所帶來的極端天候衝擊，氣象署致力強化我國天氣測報作業能力，第6代高速運算電腦的啟用，將是運用數值預測模式提升天氣、氣候預報及氣象服務技術的重要關鍵。氣象署第6代高速運算電腦，採用台積電生產之7奈米ARM架構晶片所建構之富士通FX1000機型高速運算電腦，總計算能力達 10PFlops（千兆浮點運算），是第5代高速運算電腦的7倍，約為四萬六千台一般家用電腦的運算量能，在世界高速運算電腦排名（TOP 500）為69名，擴充的計算資源可提升未來區域數值測報模式的水平解析度，從3公里加密至1公里，以因應台灣複雜地形環境下的劇烈天氣預測挑戰。同時為因應各種人工智慧（AI，Artificial Intelligence）發展及高效能運算的需求，搭配192片由輝達（NVIDIA）產製的A100繪圖處理單元（GPU），提供2PFlops（千兆浮點運算）運算能力。
伴隨人工智慧快速發展，氣象署將整合軟硬體資源，制定氣象署 AI 發展藍圖，發展更多天氣測報及跨領域應用項目，如：積極規劃使用臺灣鄰近區域的數值模式歷史分析資料作為訓練基礎，開發適用於臺灣鄰近區域的AI高解析度區域天氣預報模式，突破現有作業時效瓶頸，建構新世代預測模式。
氣象署亦將運用GPU資源，以先進的資料科學技術來精進前端資料處理、資料同化、預測模式、後處理及傳播等4大領域；此外並透過與氣象測報作業的國內產業、學界及國家高速網路與計算中心等機構合作，積極發展AI測報技術、進行人才培育，提升國內高速運算電腦軟硬體組件產製與系統整合實力。
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