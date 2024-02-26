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不只零食有蘇丹紅！「熱門調味粉」也亮黃燈 營養師5招教你簡單自保

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師表示，不只零食、調味粉會被添加「蘇丹紅」，就連鴨蛋黃、豆腐乳，或是麻辣藥膳湯粉、紅燒牛肉湯粉等調味粉都有可能被添加。圖／南市衛生局提供
營養師表示，不只零食、調味粉會被添加「蘇丹紅」，就連鴨蛋黃、豆腐乳，或是麻辣藥膳湯粉、紅燒牛肉湯粉等調味粉都有可能被添加。圖／南市衛生局提供

近來市面上有常見的調味料、零食被檢測出含有非法添加物「蘇丹紅」。對此，營養師高敏敏警示，若食用過多的蘇丹紅，恐引發肝腎功能受損、皮膚過敏等問題，且不只零食，就連鴨蛋黃、豆腐乳，以及民眾熱愛的「麻辣藥膳湯粉、黃咖哩醬粉」等調味粉也可能被添加，因此她分享5大要點，提醒民眾在購買相關產品前務必多加留意。

高敏敏在FB發文解釋，被列為非法添加物的「蘇丹紅」不是天然染料，而是人工合成的染料，經動物、細胞實驗後發現會致癌並引起突變，雖然目前無證據顯示會對人體致癌，也不具立即毒性，不過食用過多的蘇丹紅恐引發肝腎功能受損、皮膚過敏等問題。

高敏敏表示，蘇丹紅是非法添加物，被禁止添加在食品內，不過許多不肖業者為了使食品看起來更鮮豔、飽滿，便會添加蘇丹紅，高敏敏更指出，除了零食中可能會被添加蘇丹紅，就連鴨蛋黃、豆腐乳，或是民眾喜愛的麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、紅燒牛肉湯粉等調味粉中也都有可能被添加。

對此，高敏敏分享了購買食材前的5大要點：

1.選擇商家

選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品商家購買。

2.檢查標示

於購買前仔細閱讀食品成分表，盡量少買來路不明、成分無標示的食品。

3.觀察外觀

避免購買顏色過於鮮豔，或售價過低的食品。

4.分散風險

不要限定購買特定品牌或食物。

5.均衡飲食

不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物，或是自己在家簡單煮，也會更健康、單純。

營養師 腎功能 蘇丹紅

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