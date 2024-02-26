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蘇丹紅肉乾逾300公斤賣到南投 2天回收180公斤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供

「蘇丹紅」食安問題延燒，南投縣衛生局今於縣務會議，彙報追查回收進度，縣府表示，已回收有問題的「蝦味先」2224包及香辣豬肉乾（絲）共180.9公斤，將持續監控下架作業，盡力做到全面回收，也將針對可能的使用端啟動聯合稽查。

衛生局局長陳南松指出，由濟生斗六廠製售「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」，經清查縣內25家全聯門市計有273瓶確認均已下架；由高雄裕榮食品業者製成零嘴「蝦味先」部分，縣府自20日起稽查28家，已下架2224包。

另，由金安記食品廠製成香辣豬肉乾、香辣豬肉絲，縣內有3家小盤商進貨共319公斤，自上周六（24日）至今已回收180.9公斤，將持續監控問題原料製成商品的相關下架作業，每天要求廠商通報回收數量，並擴大追查下游業者。

南投縣環保局局長李易書則說，由於「蘇丹紅」為工業用染料，該局也針對使用端稽查，目前清查縣內國立暨南國際大學有2個實驗室有少量使用，上周完成清查確認使用情形並無問題，後續將配合衛生局對可能的使用單位進行聯合稽查。

南投縣長許淑華表示，近期食安問題頻傳，不管是瘦肉精或蘇丹紅，民眾都很關注，縣府也都在第一時間清查縣內流向，掌握後就立刻啟動下架作業，持續追查相關盤商，並稽查可能製造或使用的生產端源頭，盡力做到全面回收，確保食安。

南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供
南投縣衛生局自2月24日起追查回收金安記食品廠製成香辣豬肉乾（絲），2天內已回收180.9公斤。圖／南投縣衛生局提供

衛生局 豬肉

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