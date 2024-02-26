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下波冷氣團全台轉雨強度恐跟這波相當 最冷時間曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周五起又有冷氣團，全台轉雨，強度恐跟這波相當。本報資料照片
周五起又有冷氣團，全台轉雨，強度恐跟這波相當。本報資料照片

本周天氣變化仍大，要注意衣物增減。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今明兩天受強烈冷氣團影響各地早晚寒冷，中南部日夜溫差大；周三回暖，周四晚起到周五鋒面逐漸通過，由北而南陸續短暫陣雨，鋒面過後新一波冷氣團南下，強度與這波相當，可能達強烈大陸冷氣團，周五氣溫愈晚愈冷，周五晚間到周六清晨最冷。

歐宗學指出，台北測站昨晚最低溫11.5度，越過強烈大陸冷氣團門檻。全台平地最低溫出現在昨晚的瑞芳只有9度，今天清晨氣溫稍微回升，中北部郊區低溫普遍9-11度，南部、花東12-14度，屏東稍暖有16度。

歐宗學指出，預估今白天各地回溫但有明顯南北差異，北部白天高溫只有13-14度，全天感受偏冷；中南部多雲到晴，山區有短暫雨機會，高溫22-24度，花東高溫18-21度。明天相似天氣型態，氣溫比今天回升1-3度，但早晚相當寒冷，北部氣溫還是全天偏低。

周三強烈冷氣團就會減弱，歐宗學指出，西半部多雲到晴，東半部局部稍多雲量及有零星雨機會，各地早晚低溫14-16度，白天高溫明顯回升，北東部22-24度，中南部24-26度，類似穩定天氣持續到周四白天，但西半部要注意早晚可能有局部低雲或霧影響能見度。

歐宗學指出，周四晚起到周五有鋒面逐漸通過，由北而南陸續有短暫陣雨機會，中北部降雨比較明顯，鋒面過後有新一波冷氣團南下，看來強度與正在影響這波相當，可能再度達到強烈大陸冷氣團等級。

周五氣溫愈晚愈冷，晚間到周六清晨是氣溫最低點，北部市區低溫11-12度，郊區9-10度，中南部可能降至12-14度，花東14-16度，周六全天氣溫與周五相似，下周日清晨起隨著冷氣團減弱而逐漸回溫。

歐宗學指出，下周日到下周一明顯回暖，有機會延續到下周二白天。下周二晚起到下周三可能又有鋒面通過及冷空氣南下影響。

冷氣團 氣溫

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