今9.2度周三回暖 吳德榮：周五強烈大陸冷氣團再襲

冷！今苗栗只有9.2度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，強烈大陸冷氣團影響，今北台陰冷，其他地區氣溫略降早晚冷，明上午起冷空氣緩慢減弱，北台偏冷，其他地區早晚冷。周五起鋒面過境鋒後另一波強冷空氣南下，有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準的機會。

吳德榮指出，昨晚台北觀測站出現11.5度最低氣溫，已符合「強烈大陸冷氣團」標準。今晨截至5：13，本島縣市平地最低氣溫為苗栗(三灣鄉)9.2度；各地區平地最低氣溫約在9至13度，北部(新北石門區)9.4度、中部(彰化芬園鄉)10.4度、南部(台南白河區)12.6度，東部(宜蘭三星鄉)11.1度及台北(信義區)10.5度。

吳德榮指出，今、明(26、27日)兩天迎風面雲量多，桃園以北、東半部偶有局部少量降雨機率，北海岸降雨較明顯。今日強烈大陸冷氣團影響，北台陰冷，其他地區氣溫略降、早晚冷。今日各地區氣溫：北部9至15度，中部10至24度，南部13至28度，東部11至24度。明(26)日上午起冷空氣緩慢減弱，北台偏冷，其他地區早晚冷，仍應注意保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三、四(28、29日)轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，周五(1日)起鋒面過境，中部以北明顯降雨，鋒後另一波強冷空氣南下，天氣轉濕冷。周五晚、周六(2日)晨有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準機率。下周日冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。期末的模擬、模式調整中，應持續觀察。