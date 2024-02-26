快訊

陸方要求送回遺體和漁船…談判觸礁 陸海警派大型艦施壓

培養音樂神童就該填鴨？古典音樂教養的文化反思

「教戰守則」助脫罪…幣商當人頭 虛擬貨幣成詐團新歡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今9.2度周三回暖 吳德榮：周五強烈大陸冷氣團再襲

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
昨天起強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫驟降，北台灣感受尤其明顯，外出民眾紛紛穿戴起外套、毛帽及圍巾禦寒。本報資料照片
昨天起強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫驟降，北台灣感受尤其明顯，外出民眾紛紛穿戴起外套、毛帽及圍巾禦寒。本報資料照片

冷！今苗栗只有9.2度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，強烈大陸冷氣團影響，今北台陰冷，其他地區氣溫略降早晚冷，明上午起冷空氣緩慢減弱，北台偏冷，其他地區早晚冷。周五起鋒面過境鋒後另一波強冷空氣南下，有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準的機會。

吳德榮指出，昨晚台北觀測站出現11.5度最低氣溫，已符合「強烈大陸冷氣團」標準。今晨截至5：13，本島縣市平地最低氣溫為苗栗(三灣鄉)9.2度；各地區平地最低氣溫約在9至13度，北部(新北石門區)9.4度、中部(彰化芬園鄉)10.4度、南部(台南白河區)12.6度，東部(宜蘭三星鄉)11.1度及台北(信義區)10.5度。

吳德榮指出，今、明(26、27日)兩天迎風面雲量多，桃園以北、東半部偶有局部少量降雨機率，北海岸降雨較明顯。今日強烈大陸冷氣團影響，北台陰冷，其他地區氣溫略降、早晚冷。今日各地區氣溫：北部9至15度，中部10至24度，南部13至28度，東部11至24度。明(26)日上午起冷空氣緩慢減弱，北台偏冷，其他地區早晚冷，仍應注意保暖。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三、四(28、29日)轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，周五(1日)起鋒面過境，中部以北明顯降雨，鋒後另一波強冷空氣南下，天氣轉濕冷。周五晚、周六(2日)晨有再度挑戰「強烈大陸冷氣團」標準機率。下周日冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。期末的模擬、模式調整中，應持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣溫

延伸閱讀

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

北台灣轉雨11度低溫 吳德榮：下周可能冷氣團 這時間最冷

兩波冷空氣接力 吳德榮：午後變天 周日晚起更濕冷 這時間氣溫跌最低

今暖熱逾30度 吳德榮：周四下午北台變天下周冷空氣探11度

相關新聞

今9.2度周三回暖 吳德榮：周五強烈大陸冷氣團再襲

冷！今苗栗只有9.2度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，強烈大陸冷氣團影響，...

護病比新制惹議 地區醫院爆離職潮

三班護病比新制將於三月一日上路，醫院層級不同，夜班護理師每月可領取額外獎勵金，從六四○○元至二萬一千元不等，地區醫院補助...

冷！12縣市低溫特報恐跌破10度 上午冷到晚上

中央氣象署上午針對北北基桃、台中等12縣市發布低溫特報，恐10度以下，冷到晚上。

台北國際書展55萬人次 疫後最佳

台北國際書展昨日閉幕，六天寫下五十五萬人次的成績，比去年初解封時的五十萬五千人次多了近五萬人，也幾乎追上疫情前二○一九年...

下波冷氣團全台轉雨強度恐跟這波相當 最冷時間曝

本周天氣變化仍大，要注意衣物增減。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今明兩天受強烈冷氣團影響各地早晚寒冷，中南部日夜...

台中街頭垃圾桶銳減 爆髒亂惹民怨

台中市街頭公共垃圾桶近年大幅減少，議員發現，2019年有104組，去年僅剩17組，5年來大減8成。一中商圈、逢甲夜市等知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。