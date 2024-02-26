【即時短評】少了「繁花」的台北國際書展

今年開年最熱的影視話題莫過於香港導演王家衛的上海方言電視劇「繁花」，原著也引進台灣。「繁花」原著小說作者金宇澄身為2018年台北國際書展大獎得主，論話題性本該是今年台北書展最應力邀來台的貴賓，礙於詭譎的兩岸關係只能「書到人不到」。今年參加台北國際書展的大陸作家也創下「零參展」的歷史紀錄，「繁花」金宇澄在台北國際書展的缺席，反映了台灣與台灣出版在「國際化」上避而不談的問題與困境。

原來以為實體書展在數位時代即將成為「時代的眼淚」，今年的台北國際書展反而逆勢上揚，展位設計與活動、人潮均較以往精緻與熱鬧。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷認為，經此一役，台北國際書展做為「閱讀出版活動盛會」的地位已全然確立，讀者逛展的體驗與出版社參與的滿意度都很高，甚至已蓋過純購書和銷售的需求，在銷售和閱讀推廣之間找到平衡點，台北國際書展應可長長久久走下去。

台北市出版商業同業公會也喊出「一年不應只有一個書展」的口號，決定在7月5日於世貿一館舉辦為期四天的首屆「台北城市書展」，和台灣出版公會全聯會的「台北國際童書展」同檔期同場地展出，等於聯手打造迷你版的台北國際書展。這代表台灣不僅需要實體書展，還需要更多實體書展。

為什麼在手機時代，我們還需要實體書展？新經典文化總編輯葉美瑤認為，這幾年實體書店不斷關門，書展成為紙本書主要的銷售管道，出版社也醒悟賣書必須「靠自己」，因此在書展卯足勁辦活動。趙政岷則說，出版社參加書展辦講座，是因應作者的「想要」與讀者的「需要」，即使在數位時代，讀者和作者的面對面交流依然有其必要。

和台灣其他書展相較，台北國際書展的獨特在於「國際」兩字，在文化部的支持下，每年都有幾十個國家派代表參展。不過，隨著兩岸關係緊張，這幾年參加台北書展的大陸作家愈來愈少，今年甚至沒有任何大陸作家參展。曾有一段時間，台北國際書展以「國際進入華文世界的橋樑」自居，動輒幾十個大陸作家參加，和今年的「零」參展形成強烈對比。

華品文創總經理王承惠指出，台灣去年10月開放大陸業者來台觀展，今年台北國際書展終於恢復了簡體館，但來台的大陸出版業者都被要求「低調」，人數也大不如前。在這樣的氣氛下，不論是書展基金會和出版社，都不可能邀金宇澄來台；就算邀了，金宇澄恐怕也不會來。

大陸出版人不來台，吃虧的其實是台灣。同為華文世界，大陸理應是台灣輸出版權的重要輸出國；台北國際書展過去是大陸業者洽談購買台灣書籍版權的重要窗口，近年卻近乎封關。台灣一直以出版的多元與自由為傲，但如果連作為國際窗口的台北國際書展都無法突破政治的藩籬，又如何展現台灣出版的「繁花」盛開？