彰化3姊弟車禍／專家：危險路口高架化 治標不治本

彰化縣伸港鄉陳姓國小三姊弟日前遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，兩姊姊受重傷仍然在與死神拔河。出事地點美港公路與建國路口，地方指出，美港公路是平面道路，沿途路口多且重車密集，易發生車禍，呼籲高架化改善。縣府工務處長林漢斌指出，高架化預估要一五○億元，公路局正辦理可行性評估中。

不過，逢甲大學運輸與物流學系教授、消基會交通委員會召集人李克聰說，危險路口高架化是治標不治本，除成本高，也會衍生另外的事故型態。他認為，要改善的是路口斑馬線設置問題，減少通行距離及時間，以免行動較慢的兒童、長者為搶時間通行必須用跑的，反而會有視線死角。

李克聰還建議加強學校教育，學童過馬路前，要評估安全的通過時間，以免過馬路中途亮起紅燈，若紅燈亮起，千萬不要冒險通過。

彰化縣議員賴清美昨表示，台六一乙線美港公路沿途交叉路口多，共設有廿五個紅綠燈，且因鄰近全興、線西工業區，重車多，常發生傷亡車禍；去年大年初二美港公路一件自撞車禍，造成一家一死三傷，此次在建國路口，陳姓三姊弟走在斑馬線被撞飛，有待路權單位重視。

賴清美說，美港公路銜接國三和美交流道與台六一線西濱公路，將來和美大橋完工後，勢將更加重美港公路負荷，有必要加速推動美港公路高架化，與平面道路分流；但因須設置多處匝道，預估經費約一五○億元，經縣府多次爭取，由公路局進行可行性評估中。

公路局彰化工務段段長陳禎康表示，美港公路高架化可減少車禍發生，但是，所需經費高，工務段將通盤檢討沿途路口的號誌以及標線等設施；公路局北區新建工程分局長詹益祥表示，該可行性評估已送行政院審查中。

據了解，在彰化秀傳醫院搶救的十一歲姊姊昏迷指數仍維持三，未來三到五天是關鍵；至於八歲妹妹，彰化基督教醫院表示，她仍使用三種升壓劑，氣胸部分仍插管引流，血壓比前天穩定，正持續搶救中。