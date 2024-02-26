台中街頭垃圾桶銳減 爆髒亂惹民怨

台中市街頭公共垃圾桶近年大幅減少，議員發現，2019年有104組，去年僅剩17組，5年來大減8成。一中商圈、逢甲夜市等知名景點，店家說開店就要先清門前大批垃圾，不少遊客也抱怨環境清潔太差，影響逛街樂趣。有業者和議員建議，還是要設公共垃圾桶，以免民眾找不到垃圾桶易亂丟垃圾。

逢甲夜市店家門口常被堆滿垃圾，業者抱怨也沒用。圖／台中市議員林祈烽提供 目前六都中台中、台北市街頭仍設有公共垃圾桶，北市約2000組。台中市環保局指出，設置垃圾桶常遭民眾丟棄家用垃圾，因疫情影響，2020年度起優先撤除屢遭民眾丟棄家用垃圾包的街道垃圾桶，以免變成髒亂點。

兩、三年前逢甲商圈設置公共垃圾桶，遊客大讚，近年則是大減，甚至不設了。逢福里長張文平說，垃圾清運費大幅提高，商圈管委會不堪負荷，減設垃圾桶。

台中市議員陳俞融說，近日到一中商圈、逢甲商圈等，看到馬路兩側散置或堆疊許多飲料杯、包裝袋等垃圾。一中商圈業者指出，只是放紙箱在門口給阿婆回收，瞬間就變成垃圾山。

逢甲商圈情況更嚴重，業者抱怨，門口曾出現比人還高的垃圾堆，不只遊客，附近居民也「共襄盛舉」，氣壞店家。

陳俞融指出，民眾找不到垃圾桶更容易亂丟垃圾，不少城市如香港、澳門三步五步就有垃圾桶，建議在著名景點、微笑單車站點或商圈適當增設垃圾桶，加強宣導並取締開罰。

台中市環保局表示，在人流量較大的重要道路周邊，如公園旁、火車站周邊人行道設置街道垃圾桶，由里長與當地清潔隊現勘確認後設置，並透過架設監視器等科技執法加強取締。

除了台中市，北市街頭也仍有垃圾桶。前市長柯文哲於2020年疫情期間曾拆除600多街道垃圾桶，後因民調7成多市民希望增加，又小幅增設，從1804組增至2000組。

柯文哲任內曾任研考會主委的師大教授曲兆祥，曾參與地方政府推動垃圾桶減量政策，他建議台中市長盧秀燕，從文教、住宅區垃圾桶先開始減量，再漸漸擴及商業區，最難做的是商業區，尤其是逛夜市時邊走邊吃，夜市反彈最大，但對的事應該堅持下去，且一定要在首長支持度最高時做。

至於新北、桃園、台南和高雄市，僅在公園、景點等地設置，街頭已不見公共垃圾桶蹤影。新北市人行道因易造成髒亂，2008年即不再增設公共垃圾桶，並逐漸淘汰損壞的垃圾桶，目前街道上已無垃圾桶。

桃園市約有653個公共垃圾桶，避免滿溢變成髒亂點，環保局不打算在街道廣設垃圾桶。

台南市工務局副局長王建雄表示，多數由工務局管理的公園不放垃圾桶已行之多年，僅少數大型公園因民眾需要仍有設置，但數量很少。環保局表示，未來是否減少設置垃圾桶，要看都市整體規畫。

高雄取消街道公共垃圾桶已久，環保局說，未接獲民眾陳情希望增設垃圾桶。