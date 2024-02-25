東部地牛翻身 台鐵礁溪=和平間按3級地震規定辦理
中央氣象署指出，今晚9時48分，在宜蘭縣政府東北東方25.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地震。台鐵公司指出，礁溪=和平間按3級地震規定辦理；目前影響班次、人次，仍待進一步統計。
中央氣象署發布顯著有感地震報告，今晚9時48分，在宜蘭縣政府東北東方25.1公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.0地震，地震深度10公里。各地最大震度：宜蘭縣、花蓮縣3級；新北市、桃園市、新竹縣、南投縣2級；基隆市、台北市、台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣1級。
有關地震規定辦理，台鐵公司指出，3級地震：第一趟列車以60K/H慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震：第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。5強地震：列車停止運轉，需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。
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