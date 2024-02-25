科技導入減輕護理師工作量 自動訊息減少電話通報量

隨科技日漸進步，許多醫療院所也開始大量導入科技應用，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，很多臨床護理工作排程，可透過新的資訊系統進行，大量護理紀錄，也朝向生成式AI、ChatGPT等軟體語音辨識協助書寫，甚至能夠精準計算點滴使用量等，降低護理人員手工作業時間。

科技導入護理工作，如點滴用量計算輔助等，新光醫院資訊部主任林璟淑以新光醫院為例，藉由資訊轉置，建置智能化數位護理資訊系統，以自動化取代很多原本護理手動上傳作業，例如患者入院評估及相關檢測，可以拋接到紀錄系統。

林璟淑進一步指出，血糖檢測方面，過去需要一個個量完後逐一紀錄，或有異常需聯繫醫師處理，採用閉環設計，讓相關檢測數據透過Wi-Fi自動上傳到對應的記錄位置，如有高或低於正常值，系統自動發送簡訊給相關醫師，減少護理工作負荷；護理工作排程自動化方面，平均每月減少200多小時的加班時數。

腎臟病患照護層面，林璟淑說，可分血液與腹膜透析兩種照護情境，數位工具可以協助照護院內收治的近200名腎臟病患，透過對話機器人「愛腎小幫手」APP，不受時間跟空間的限制，如果患者返家後，在自我照顧上碰到相關問題，就可以先透過對話機器人依病人狀況給予即時的回饋與建議，以達到基礎問題的排除，系統也會將紀錄上傳至照護團隊。

不過，APP畢竟是輔助工具，也會視評估狀況，建議患者視需要就醫請醫師進行診治，對護理師來說，平均每天減少30%的電話服務的時間，提醒病人回診率由0%提升到48.7%，病人滿意度達86.7%。

除了發展相對成熟的「愛腎小幫手」，林璟淑說，新光醫院也使用chatGPT導入手術前評估，及早分析手術前相關風險，後續導入護理紀錄，作為護理照顧參考，或是使用語音輸入完成護理紀錄，不過有時會被環境音訊干擾，目前還在優化中。

對於ＡＩ等科技導入減少護病比的相關獎勵，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，要看導入的內容與減輕護理人員的體力與行政負荷程度，目前尚未有固定的模式，樂見科技的研發效應，不過對人力的給付影響，以即可減少的整體效益仍待觀察。