一張圖看天氣！明凌晨最低溫北部下探11度 周三回暖「這天又轉濕冷」

本周冷兩波，中央氣象署指出，今天至周二，強烈大陸冷氣團影響，北部、東半部陰雨；明天清晨各地留意相對低溫，尤其北部下探11度，高溫至多也僅16度。周三起強烈大陸冷氣團減弱，各地回暖，北部高溫上看24度。周五鋒面通過，各地再轉濕冷，冷氣團南下，上看強烈大陸冷氣團等級，影響至周六。

中央氣象署預報員陳姵安表示，強烈大陸冷氣團預計影響至周二，期間北部、宜蘭、花蓮整天偏冷，其他地區留意早晚偏冷；北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。

她說，明天清晨留意相對最低溫，北台灣低溫11至13度，東部、花蓮13至15度，南部16至18度。此外，北台灣白天高溫也僅14至16度，花蓮18度，其他地區20度以上；中南部日夜溫差大，南北溫差也大，南來北往民眾多留意。

周二緩步回溫，但整天仍偏冷，北部高溫僅16度，中南部20度以上。周三起，強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨低溫14至16度；周四清晨各地低溫15至17度，西半部日夜溫差大；周四白天氣溫明顯回升，北台灣21至24度，但清晨仍受輻射冷卻影響，氣溫偏冷。

她說，整體而言，周三至周四，北台灣高溫21至24度，中南部周三高溫24至27度、周四高溫26至30度，中南部清晨17度，留意日夜溫差大。此外，周四回溫，台南以北清晨可能有局部霧或低雲，影響能見度。

周三至周四，水氣減少，北部平地轉為多雲到晴；周四晚上起，鋒面接近，北部、東半部、恆春半島降雨機率開始增加，轉為局部短暫雨。

陳姵安說，周四鋒面接近，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，預估達強烈大陸冷氣團等級，影響至周六。周五各地短暫雨，周六水氣稍為減少，中南部平地轉為多雲。

周五降溫，北台灣降溫幅度大，約17度，其他地區21至25度，周六北台灣高溫再下降1至2度。周六清晨，中部以北、宜蘭低溫12至13度，花蓮低溫14度，持續至周日清晨。

陳姵安說，下周日冷氣團減弱，清晨仍偏冷，但水氣減少，雨區縮減至東半部地區、西半部山區可能零星短暫雨，其他地區多雲到晴。