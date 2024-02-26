健康名人堂／借鏡國外 培育社區藥局專業藥師

藥學系近年成為大學招生熱門科系，藥師不僅要了解藥品特性，也需具備藥事照護知識與技能，貼近病人實際生活及了解個別用藥，提供最佳藥物使用、改善健康結果。社區藥局藥師扮演家庭藥師的角色，研究指出，藥事照護中多項臨床服務，如用藥評估、藥物不良反應監視及用藥連續性追蹤等，可改善治療成效，降低醫療成本。

社區藥局搶人 醫院現藥師荒

去年全台社區藥局及醫療用品等相關零售店數合計已達一萬家以上，家數遠超過超商龍頭，這一年來多家連鎖社區藥局展店，大幅拓展醫療零售通路市場版圖，同時獲准登錄興櫃，大舉投入資本市場，儼然成為生技醫療當紅產業。社區藥局擴展，加上疫情催化，甚至所謂血汗醫院衝擊，藥師人力大幅從醫院流動到社區藥局。

醫院出現藥師荒，以醫學中心更顯嚴重，主要是藥師在醫學中心照顧急重難症病人，還有繁重的門診處方調劑，加上醫院是培育藥學生與新進藥師重要場域，資深藥師需進行臨床研究，造成許多醫院藥師思考轉換跑道，剛取得執照的藥師對於進入醫院訓練，也躊躇不前。

藥師工作人力大幅流動，若任由各個執業場域以薪資作為競爭籌碼，長遠來看，絕非全民之福，也不利藥師專業任務開展，呼籲衛福部正視醫院藥師人力缺口，協同藥師團體盤點執業場域的任務與責任；各領域藥師需積極提出解決對策與配套方案，尋求內部共識及其他醫療團體支持，乃至國家政策配合。

學習日本藥局 專業永續經營

日本卅年前開始國家藥價政策改革，提高醫師診療費，避免「以藥養醫」的道德風險，即醫師不應過度開立處方獲得藥品利潤，促使醫院處方箋釋出至社區藥局，目前釋出比率已達九成以上。不過，近五年日本大型連鎖社區藥局興起，藥品統一採購的規模經濟優勢顯現，今年日本國家藥價政策改革將針對社區藥局，特別是大型連鎖藥局。

目前日本社區藥局已提出不依賴藥價差的經營方向，建立社區藥師專業為核心，爭取社區藥師專業服務給付，如用藥評估、用藥整合、衞教、療效監測等，進行特別病人群服務，包括慢性病治療管理、長照藥事照護、在宅藥事照護等，以藥師專業發展永續經營的新型態照護模式。

先進國家已出現醫藥利潤板塊移動，針對下一世代健全醫療生態發展的倡議，欲健全我國醫療大環境，其切入問題的觀點及後續發展，值得觀察及借鑑。參考國際及日本經驗，台灣在此波藥師服務轉型過程中，社區藥局藥師更要展現專業能力，進一步成為未來藥學生臨床實習的培訓場域，為培育下一代藥師做好準備。

連鎖藥局通常擁有更多資源和更廣泛的網絡，調整營運策略有彈性，因應不斷變化的市場需求。隨藥學教育發展和藥局營運環境變化，藥學教育不再僅是傳授藥品知識，更強調培養學生臨床思維、溝通技巧以及解決問題的能力，藥師專業服務將成為藥局經營的重要基石。

國家應訂政策 推動藥師轉型

期待藥師在社區藥局中發揮更加重要的作用，滿足2025年台灣邁入超高齡社會的醫療需求。教育部及衛福部為主管藥學教育及藥師執業機關，應訂定國家政策及擬定相關配套，召集專家學者、全國藥學院系及相關藥師公學會，共同規畫及培養各層級醫療藥師人力需求，度過藥師人力轉型期，滿足社會需求及藥師專業的永續發展。