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金句女王高愛倫新書 「誰都希望從一而終」但勸勿執著

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今於2024台北國際書展，作者高愛倫舉辦新書「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」分享會，新書談友情、親情、愛情，並從自省出發，不落俗套。記者沈能元／攝影
今於2024台北國際書展，作者高愛倫舉辦新書「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」分享會，新書談友情、親情、愛情，並從自省出發，不落俗套。記者沈能元／攝影

「我是一個女人，所以寫的書，女人比較愛看，但一直想寫一本男人、女人、長輩、年輕人都可以看的書，這一本書就是在做這方面的嘗試。」今天於2024台北國際書展，歷經星報、大成報總編輯，作者高愛倫舉辦新書「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」分享會。新書談友情、親情、愛情，並從自省出發，不落俗套。

高愛倫說，中文字約有8萬字，只要認識3000字就不是文盲，而她的書僅用2000字，不會生冷、乾澀；其實「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」這本書，不是只講婚姻，而是隨著時代、婚姻改變，希望不要執著於單一決定或單一方向，因為已經發生的事，如果繼續執著會傷上加傷，不要從一而終，而離開原來的情形，去嘗試更好的進展，說不定會有另一番氣象。

高愛倫結了兩次婚、得過一次憂鬱症。她說，第一次婚姻17年，最後不得不放手，原因是當對方外出返家後，問對方「去哪了？」，對方說「外面」，再問說「和誰？」，對方說「朋友」，再問說「做什麽？」，對方說，「談事情」，當人變得如此遙遠，如果「很久以前，就不愛我了，不要把我還掛在樹上」。因此，不論是結婚、離婚、同居、分手都是說聲「恭喜」，因做了決定都是好的。

高愛倫說，她一直想寫一本男人、女人、長輩、年輕人都可以看的書，這一本書就是在做這方面的嘗試，並發現自己和男性交往過程所看到的問題，其實滿多問題和女性是雷同的，因此希望男性、女性讀者都能喜歡這本書，並促進上下兩代親子關係。

高愛倫曾長期從事新聞工作，她說，新聞工作是寫別人的事，做久了也會感到疲憊，寫書是寫自己對於人生、對世界理解，並期望藉由寫作加以改變、傳達，並與其他人獲得共鳴，因此，她寫作時是自由的，希望與讀者產生良善的互動，讓讀者得到正向的啟發，而閱讀是非常好的溝通，因此，她不僅寫書，更要帶動大家一起來閱讀。

今於2024台北國際書展，作者高愛倫（前排左二）舉辦新書「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」分享會，許多讀者到場聆聽、支持。記者沈能元／攝影
今於2024台北國際書展，作者高愛倫（前排左二）舉辦新書「誰都希望從一而終 但是也得饒過自己」分享會，許多讀者到場聆聽、支持。記者沈能元／攝影

台北國際書展

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