2歲女童感冒抽搐、雙眼上吊送醫 醫師：嚴重與否看「這兩點」

近期天氣溫差變化大，即將又有大陸冷氣團到來，孩童感冒患者增加。一名台中市2歲女童日前感冒，在家午睡時，突然抽搐、雙眼上吊，家長第一次遇到這種情形，一時慌了手腳，送醫途中發現派出所，希望警方協助開道送醫，警方得知後，趕緊協助開警車，載運女童及女童母親前往醫院。所幸，經醫師診斷為感冒發燒引起的熱痙攣，就醫後已無大礙。

馬偕兒童醫院兒科部主任紀鑫說，熱痙攣為醫學專有名詞，主要是指患者發燒時，如果體溫上升速度過快，而出現抽搐、雙眼上吊等症狀，這在兒科十分常見，占整體於門診就醫兒童比率約1~2%，好發原因與孩童體質有關，若有熱痙攣家族史的兒童特別容易發生，但往往只會發作一次，經治療後都可好轉，家長不需擔心。

「當高燒不退，身體持續抽搐5分鐘以上，且反覆發作時，應特別提高警覺。」紀鑫表示，這種的抽搐恐與熱痙攣不同，有可能是腦炎、腦膜炎引起的症狀之一，家長務必提高警覺。

紀鑫指出，近期氣溫忽高忽低，各種病毒十分活躍，包括腺病毒、流感病毒、腸病毒等，對兒童來說仍具威脅，近期門診兒童患者確實不少，呼籲兒童外出，家長應讓孩童戴口罩、勤洗手、少出入公共場所，當出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，建議應盡速就醫。