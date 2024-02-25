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台鐵攜手白沙屯媽祖聯名「好孕龍來」 金鏟子秒殺完售

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
圖／台鐵公司提供
圖／台鐵公司提供

台鐵公司與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」。台鐵公司今天指出，22日開賣後網路訂單秒殺，昨含實體通路共490組，全數完售，後續還將與拱天宮繼續合作推出其他系列商品。另外，為疏運進香旅客，正規畫加開列車。

台鐵公司表示，祝福購買「大肚成功金鏟子禮盒」的民眾，在媽祖庇佑下，都能招財、招貴子，好孕龍總來；後續臺鐵公司將與白沙屯拱天宮繼續合作，推出系列商品。

台鐵公司與白沙屯拱天宮聯名合作推出「大肚成功金鏟子禮盒」，結合鍍18K金的「金鏟子」取其諧音「緊產子」、「好孕產子御守」及大肚－成功名片式紀念車票，讓白沙屯媽祖的神恩加持大肚成功緊產子，每組售價1099元。

台鐵公司表示，今年通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香，確定於3月18日凌晨出發，跟隨進香報名人數超過13萬人，足見「粉紅超跑」魅力將再創新高。另外，為疏運進香旅客需要，正規畫加開列車，信眾旅客可多搭乘利用。

台鐵 白沙屯媽祖

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