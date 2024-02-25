漲聲響起 Red Bull紅牛能量飲料4月1日起調漲
春節過後物價蠢蠢欲動，不僅電價4月欲調漲，Red Bull紅牛能量飲料宣佈自4月1日起，將250毫升裝建議售價自59元調整至65元，355毫升裝建議售價則自79元調整價格至85元，不分容量每罐建議售價調漲6元。通路實際售價依各通路公告為準。
Red Bull紅牛能量飲料自民國95年於奧地利進入台灣市場，致力於提供給消費者活化身心的能量補給，並深獲世界各地頂級運動員、學生、繁忙的專業人士與長途旅行者喜愛。
台灣紅牛表示，在台灣，Red Bull始終秉持著「給你一對翅膀」的品牌精神，穩定地提供給消費者高品質的能量飲料，嚴格控管並掌握原物料生產及國際運送品質。但因應國際運費及原物料、包裝等成本持續上漲，Red Bull台灣團隊在多方審慎評估後，決定自4月1日起調整售價，這也是Red Bull紅牛能量飲料進入台灣市場以來的首度調漲。
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