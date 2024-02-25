快訊

獨／國民黨立委閉門投票 願意禮讓民眾黨一席召委

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

漲聲響起 Red Bull紅牛能量飲料4月1日起調漲

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Red Bull紅牛能量飲料宣布自4月1日起，不分容量每罐建議售價調漲6元。圖／Red Bull提供
Red Bull紅牛能量飲料宣布自4月1日起，不分容量每罐建議售價調漲6元。圖／Red Bull提供

春節過後物價蠢蠢欲動，不僅電價4月欲調漲，Red Bull紅牛能量飲料宣佈自4月1日起，將250毫升裝建議售價自59元調整至65元，355毫升裝建議售價則自79元調整價格至85元，不分容量每罐建議售價調漲6元。通路實際售價依各通路公告為準。

Red Bull紅牛能量飲料自民國95年於奧地利進入台灣市場，致力於提供給消費者活化身心的能量補給，並深獲世界各地頂級運動員、學生、繁忙的專業人士與長途旅行者喜愛。

台灣紅牛表示，在台灣，Red Bull始終秉持著「給你一對翅膀」的品牌精神，穩定地提供給消費者高品質的能量飲料，嚴格控管並掌握原物料生產及國際運送品質。但因應國際運費及原物料、包裝等成本持續上漲，Red Bull台灣團隊在多方審慎評估後，決定自4月1日起調整售價，這也是Red Bull紅牛能量飲料進入台灣市場以來的首度調漲。

售價 調漲

延伸閱讀

明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

雞蛋買氣差 春節囤貨僅消一半 本周蛋價維持不變

工商團體聯誼 三議題熱

台電擬4月調漲電價「恐衝擊物價」？ 行政院回應了

相關新聞

這波孩童感冒很嚴重 醫揭關鍵症狀「咳到肚子痛」

近日天氣溫差變化大，又有大陸冷氣團南下，孩童感冒患者增加。開業小兒科醫師陳信宏表示，最近診間孩童感冒情形，「真的很嚴重」...

漲聲響起 Red Bull紅牛能量飲料4月1日起調漲

春節過後物價蠢蠢欲動，不僅電價4月欲調漲，Red Bull紅牛能量飲料宣佈自4月1日起，將250毫升裝建議售價自59元調...

8成國人有牙周病 沖牙機可替代刷牙？ 牙醫師這樣說

牙齒健康關乎老年生活品質，因此口腔保健相當重要。不過牙醫師表示，台灣人的潔牙習慣中，並不愛用「牙線」，因此牙周病情形普遍...

菜䔕餅內含致癌辣椒粉！ 全聯已下架逾1萬6000包

蘇丹紅辣椒粉持續延燒，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，有混合新北保欣公司的紅辣椒粉，並製成菜䔕餅、白胡椒棒...

元宵蜂炮、焰火、炸寒單 他們卻血流如注 醫：這2處受傷最棘手

昨天是元宵節，不少地方舉行慶典活動，台北市內湖有「夜弄土地公」、台南則有著名的「鹽水蜂炮」、鹿耳門聖母歐「元宵花火迎春牛...

小說「乩身」的多重宇宙 星子：改編漫畫意義重大

取材台灣民俗信仰，作家星子自2017年起推出小說「乩身」系列，陸續改編為漫畫、歌仔戲及影集，如自成一部「乩身」故事的多重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。