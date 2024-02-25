企鵝妹衝鹽水蜂炮炸傷 醫提醒「這些燒燙傷雷點」勿踩

南韓實況主「企鵝妹」昨到台南體驗鹽水蜂炮，雖然已做好全副武裝的準備，但似乎還是受了一點傷，皮膚科醫師指出，炸傷也要當作燒燙傷處理，並且沖水半小時，狀況嚴重就要到醫院就醫，至於坊間傳說的蘆薈、香灰、左手香等偏方，「當然要避免」，否則可能導致接觸性皮膚炎，讓症狀加劇。

企鵝妹去年來台進行徒步環島之旅而爆紅，昨天適逢元宵節，她再度來台，並到台南體驗傳統慶典「鹽水蜂炮」，不過即便做好安全帽、護目鏡、外套等「全副武裝」，仍被少量鞭炮炸傷瘀青。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，炸傷事實上就是一種灼傷、燙到會痛，患者可能會起水泡，一但起水泡就是深度灼傷、會留疤，在炸傷那一剎那就要趕快沖水自救，讓皮膚表面降溫以減少熱的傷害，且要沖水至少30分鐘，做好「沖脫泡蓋送」的原則，如果沖完水還覺得很痛，或燒燙傷面積大，就要趕快送醫。

黃毓惠提醒，如果被炸傷又拖著不處理，只要微微起水泡，或者皮膚很紅，擔心後續水泡破掉，可能有感染風險，建議擦燒燙傷藥膏，並照顧好患處，不要接觸到外界不乾淨環境，至於坊間傳聞的蘆薈、麵粉、香灰、蛋清、左手香，甚至牙膏等偏方，「當然要避免」。

以左手香為例，坊間很常用來處理燒燙傷，黃毓惠說，很多病人用了，反而出現接觸性皮膚炎，本來燒燙傷還好，後來開始因為過敏起水泡，臨床上偶爾會看到這類病人，沖水是為了減少熱傷害降低損傷，這些偏方只是短暫涼感，對減緩熱傷害沒有幫助，甚至可能因此延誤後續治療。

更嚴重情形如2015年的八仙塵暴，黃毓惠說，以當時粉塵在空中飄散，皮膚全部被覆蓋並灼傷，傷燙傷程度深重且面積大，就可能出現「腔室症候群」，患者的皮膚會腫脹，並且壓迫神經及血管等，不能夠輕忽。

燒燙傷也可能留疤，黃毓惠表示，比較常看到的是熱水燙傷，如果已經到了二度灼傷的嚴重程度，會起水泡，一但水泡破掉，可能會出現皮膚淺層潰爛，癒合後就會出現色素沈澱，往往半年、一年才會慢慢消退。