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國父紀念館開館超過半世紀 明天起閉館2年整修
文化部所屬國父紀念館於民國61年完工啟用，開館至今已逾50年，除古蹟建物外觀須修繕外，大會堂、展場及其周邊相關設施亦漸趨老舊，尤其大會堂因時空環境轉變須提供更多元的服務，將在明天（26日）起休館暫停對外開放2年，展開整修工程。上午舉行開工祈福儀式，由文化部主任秘書陳登欽主持， 國父紀念館長王蘭生也一起出席。
國父紀念館表示，國父紀念館1972年開館以來，已超過半個世紀，部分設施老舊不堪使用，於2016年啟動整建工程，目前已經完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，2月底將啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」，針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除了提升設施服務品質、強化現有功能外，並且更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施等。
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