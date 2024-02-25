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雞蛋買氣差 春節囤貨僅消一半 本周蛋價維持不變

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到春節及元宵節檔期影響，盡管上周蛋價大降3元，國內雞蛋買氣依然低迷，台北市蛋商公會宣布本周蛋價維持批發價49元、產地價39.5元。聯合報系資料照片
受到春節及元宵節檔期影響，盡管上周蛋價大降3元，國內雞蛋買氣依然低迷，台北市蛋商公會宣布本周蛋價維持批發價49元、產地價39.5元。聯合報系資料照片

受到春節及元宵節檔期影響，盡管上周蛋價大降3元，國內雞蛋買氣依然低迷，台北市蛋商公會理事長林天來今表示，過年期間囤放的蛋量尚未消化完畢，各地蛋商仍面臨庫存壓力，因此本周蛋價暫不調整，維持批發價每台斤49元、產地價39.5元。

過年期間雞蛋市場休市暫停報價，批發價維持每公斤52元，但產地價調降3元，從每台斤42.4元降至39.5元，也就是業界俗稱的「紅盤價」（蛋農在過年期間降低產地價，讓利給蛋商）；台北市蛋商公會2月14日年後吃春酒時討論蛋價，考量雞蛋囤貨量多，加上產地價又回歸年前價格，因此2月17日宣布調降3元，批發價改為每台斤49元、產地價每台斤39.5元。

林天來指出，原本以為天氣轉冷、學校開學後會帶動買氣，但受到元宵節檔期影響，買氣並未明顯增長，各地蛋商在過年休市期間囤放的雞蛋量僅消化一半，目前仍面臨庫存壓力。

林天來表示，希望近期天氣轉涼能帶動買氣，但本周蛋價暫不調整，依舊維持批發價每台斤49元、產地價每台斤39.5元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3436萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），比國人每天所需的12萬箱雞蛋還多，顯示供過於求。

元宵節 蛋價 雞蛋

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