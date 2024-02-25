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強烈冷氣團南下全台急凍明晨最冷 周五鋒面通過中南部也下雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
目前台灣受冷空氣影響，今天各地清晨偏冷，這波冷空氣預估今天增強為強烈大陸冷氣團，並影響至周二。本報資料照片
目前台灣受冷空氣影響，今天各地清晨偏冷，這波冷空氣預估今天增強為強烈大陸冷氣團，並影響至周二。本報資料照片

今天大陸冷氣團增強為強烈大陸冷氣團，影響至周二；中央氣象署預報員陳姵安表示，明晨最冷，各地低溫範圍擴大，北部近山區跌破10度，周三前北部普遍低溫12度。周三、周四白天短暫回暖，清晨仍冷。周五鋒面通過，各地轉雨。

中央氣象署上午發布低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，有10度以下氣溫發生機率。今天上午至明天基隆、台北及新北局部地區，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

陳姵安表示，目前台灣受冷空氣影響，今天各地清晨偏冷，這波冷空氣預估今天增強為強烈大陸冷氣團，並影響至周二。直到周三至周四，白天短暫回暖；周五起，鋒面通過再變天。

她說，目前北台灣、東半部雲量偏多，全天偏冷，高溫僅14至18度；中南部白天高溫則仍有24至28度。

陳姵安說，明天清晨各地偏冷，且低溫範圍擴大，預估是這波冷空氣影響最低溫時候，北部近山區或沿海空曠地區達10度以下左右低溫，金門10度、馬祖6至7度，中部到台南、花蓮可能14度以下低溫。

周三前，受冷空氣影響，明天北部普遍低溫12度，周二至周三逐步回溫，但仍偏冷，中南部因陽光照射，普遍高溫20度。周三至周四北台灣短暫回暖，清晨低溫15至16度，西半部地區留意日夜溫差大。

降雨型態方面，陳姵安指出，今天至周二，北部、東半部降雨較明顯，中部山區零星降雨。周三至周四，水氣減少，短暫回暖，北部山區、基隆北海岸、東半部地區零星降雨。

周四起，鋒面開始接近，北部、東半部降雨機率增加。周五至周六鋒面通過，全台轉為有短暫雨天氣型態，雨勢轉大，連中南部也有下雨趨勢。

今明天清晨溫度預報。圖／中央氣象署提供
今明天清晨溫度預報。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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