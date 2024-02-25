冷氣團升級愈晚愈冷！2月28日短暫回溫 周五恐迎強烈冷氣團

近期持續受到大陸冷氣團的影響，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，台灣維持迎風面短暫雨的天氣型態，不過冷氣團的強度會有些波動，昨天稍微減弱，今天再度增強，作為指標的台北氣象站氣溫又降到14度以下。

他說，預計今晚明晨達到最強，屆時北部市區低溫會來到12度左右，不排除進一步達到強烈冷氣團標準，沿海空曠地區低溫會來到10度上下。迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨的範圍跟時間也會增加，加上強風，體感十分濕冷，外出記得留意保暖。

李至晟表示，往南到了苗栗天氣顯著好轉，受到地形阻擋的中南部地區天氣晴朗穩定，白天高溫可以來到20度以上，愈往南、愈往內陸氣溫愈高，今天南部近山平地高溫可以來到接近30度，除了沿海風勢增強以外，中南部的天氣變化不大。

這波冷氣團將在明後兩天會緩慢減弱，李至晟表示，對應的是北部、東半部氣溫回升，降雨減少，但總體還是維持東北季風天氣型態。

李至晟表示，一直要到周三、228和平紀念日，大環境轉成偏東風，迎風面才有機會見到陽光，白天高溫顯著回升，周四受到偏南風暖空氣的影響，會是近期最溫暖的一天，北部的高溫25度，中南部也能再回溫個1-2度。

而下一波冷空氣，李至晟表示，將在周五報到，目前預測強度跟這波差不多，大概是冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級，但前方鋒面有機會在周四晚間先影響台灣的中北部，時間上還有些變動性，需要後續幾天再觀察。

空氣品質部分，李至晟表示，這波冷氣團有挾帶少量的境外汙染，但因為風向稍微偏東，所以大部分都在台灣海峽通過，中北部只有沿海跟局部市區可能轉為普通，其他地方還能維持良好等級；南部地區位處下風處，風勢更弱，而且陽光也強，細懸浮微粒跟午後紫外線催化產生的臭氧都可能來到接近橙燈提醒的等級，要到周四南風環境時才有機會稍微好轉。