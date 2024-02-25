兩波強烈冷氣團接力 吳德榮：明晨最低跌至9度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周二迎風面雲量多、桃園以北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北海岸降雨較明顯。

吳德榮說，今天下午起冷空氣再增強、北台灣再轉冷，其他地區氣溫略降；明晨氣溫降至最低，台北觀測站約可降至12度左右，有機率觸及強烈大陸冷氣團的標準，沿海及部分平地最低氣溫則可降至9度左右。今天北部17降至10度，中部12至26度，南部14至31度，東部13至25度。

吳德榮表示，周三、周四轉高壓迴流型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

周五起另一波鋒面過境，吳德榮表示，中部以北明顯降雨，鋒後強冷空氣南下，天氣轉濕冷，周五晚、周六晨將再觸及強烈大陸冷氣團的標準，但為期末的模擬，應密切觀察模式的調整。