陸60批辣椒粉 食藥署補查

衛福部食藥署自去年底起，針對中國大陸進口的辣椒粉採「百分之百」逐批查驗，此次流竄全台的含致癌物質「蘇丹紅」的辣椒粉，最上游就是大陸「三禾藥業有限公司」進口的問題產品，遭質疑既然已全數查驗，為何未能即時攔截。

食藥署副署長林金富表示，三禾藥業是全面逐批查驗前輸入，成邊境查驗漏網之魚，針對此次事件，將在一個月內完成已在市場流通的六十批大陸進口辣椒原料的抽驗調查。

雲林縣衛生局查獲轄內濟生公司使用含「蘇丹紅」辣椒粉製成辣椒醬，追溯來源是與新北市保欣購買原料辣椒粉，進一步再追查保欣的上游，是向大陸三禾藥業有限公司進貨。

林金富表示，去年十二月前，大陸進口辣椒粉邊境抽驗率為百分之二到百分之五間，由於不合格的辣椒粉出口及製造商愈來愈多，十二月十一日起提升查驗比率，三禾藥業輸入辣椒粉至台灣，是在去年十二月以前。據統計，截至二月廿三日為止，不合格的大陸辣椒粉出口及製造商共有廿一家，已暫停受理不合格業者輸入查驗三個月。

「大陸辣椒粉不合格事件發生後，香港、附近國家都來詢問。」林金富表示，為確保在逐批查驗前已輸入台灣的原料不危及民眾食安，將於一個月內完成共六十批原料調查。