含「蘇丹紅」肉乾、菜䔕餅 銷售遍及15縣市

含致癌成分「蘇丹紅」辣椒粉食安問題再擴大，台中市食安處追查發現，龍井區金安記食品廠使用七十三公斤新北保欣企業問題辣椒粉，製成香辣豬肉乾、香辣豬肉絲共六七三九公斤，銷售至十五縣市，已通知下游四十二家業者下架回收，但多數都已被消費者食用；苗栗也有業者採購同批產品，製成菜䔕餅販賣，通報各縣市清查中。

送檢的金安記紅辣椒，檢出蘇丹色素三號廿ｐｐｂ，依法規標準為不得檢出；金安記製成「香辣豬肉乾」（有效日期為二○二四年八月十日至二○二五年二月六日，以及「香辣豬肉絲」（有效日期二○二四年八月九日至二○二五年二月五日）兩產品。

食安處表示，新北市衛生局查獲保欣企業自中國大陸河南省三禾藥業進口紅辣椒原料，檢出蘇丹色素三號，食安處查出金安記食品廠也向保欣進購三二五公斤紅辣椒原料，但和新北衛生局提供的批號不同，「可能新北誤植批號，也可能是另一批原料出問題」。食藥署則說，恐是第四批問題產品，將待釐清。

食安處指出，問題原料製成商品主要銷售到六都和新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、花蓮、宜蘭及金門十五縣市，已通知各縣市衛生局協助當地業者回收下架工作。

雙北和花蓮昨天發動稽查，新北市衛生局稽查六家業者，其中一家進貨一○二公斤豬肉乾，已全數售完無庫存；另五家未營業，將持續稽查。

北市要求轄內二家雜貨行下架相關產品共十包，但其中一家已賣出一六八包，另一家還在清點；也有多家未營業，暫時難以追查。

花蓮縣衛生局查出縣內有三家雜貨商銷售相關產品，立即通知全面下架，至於有多少已流入市面正清查中；宜蘭查獲五七九包，另預防性下架不同批號、同品項產品卅包；高雄市衛生局指出，有五家業者共進貨一九三點八公斤，已監督業者下架回收。

另外，苗栗縣「鑫豪食品股份有限公司」使用脫水辣椒粉，混合保欣公司紅辣椒粉，製成菜䔕餅、白胡椒棒。苗栗縣衛生局稽查發現，菜䔕餅一一○公克僅販售全聯，已出貨一八○二箱；卅及六十五公克規格通路皆為一般食品中盤商，已出貨二五○○箱。白胡椒棒出貨一九二箱。

全聯強調，目前已將商品下架，消費者若有疑慮，可拿原交易發票回店，將全力協助辦理退貨。