高美館30周年！畢卡索、安迪沃荷真跡來臺 攜手英國泰德美術館重磅展覽

image source: FB／高雄市立美術館

文／蔡瓅萱

高雄市立美術館於今（2024）年迎來30週年，將展開一系列特別活動。近日高美館宣布將於6月迎來重磅展覽《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》（Capturing the Moment），自英國泰德現代美術館（Tate Modern）引進35位重量級藝術家的作品，包含了畢卡索、安迪沃荷、大衛霍克尼等人，集結了20世紀的重點藝術家們。

不只奇美博物館！高美館也推出重磅展覽

今年高美館配合30週年，以「你的美好日常」為願景展開一系列精彩的展覽活動。身為英國泰德現代美術館唯一指定的海外巡迴美術館，高美館在2018年曾展出《裸：泰德美術館典藏大展》，讓大家看見經典大師名作。今年則和全球第四大現當代收藏機構國巨基金會（YAGEO Foundation）合作，在2月21日宣布將於6月展出《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》，成為繼奇美博物館的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》之後，今年第二個必看的重磅展覽。

展覽集結35位藝術巨匠，包含了畢卡索（Pablo Picasso）、安迪．沃荷（Andy Warhol）、大衛．霍克尼（David Hockney）、法蘭西斯．培根（Francis Bacon）等重磅藝術家，以及傑夫．沃爾（Jeff Wall）、杉本博司等攝影藝術家，共展出50多件關鍵作品，當中也有多幅拍賣天價的珍品，兼具藝術性與市場性，讓大家看見繪畫與攝影百年間的發展演進。

展覽消息發布即成熱門話題 「安迪沃荷」登網路探索概念

《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日登場，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「高雄市立美術館」近一個月的網路探索概念中出現了「安迪沃荷」，顯見其為該展覽中最受矚目的藝術家。此外，《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》展覽資訊於2月21日公布，一日之間就成為近一個月網路上和高美館相關的熱門話題之一，由此可知大家對該展覽的關注程度。

▲「高雄市立美術館」近一個月探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽資訊

【展覽地點】

高雄市立美術館101-103展覽室

【展覽時間】

2024年6月29日至2024年11月17日

【售票資訊】

．早鳥票

票價：150元

販售時間：5月25日－5月31日

售票通路：ibon、高美館售票中心同步販售

．預售票

票價：200元

販售時間：6月1日－6月28日

售票通路：ibon、高美館售票中心同步販售

．全票

票價：300元

販售時間：展覽期間

售票通路：ibon、高美館售票中心同步販售





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月24日至2024年01月22日。