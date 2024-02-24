影／苗栗（火旁）龍之夜吸引人潮 龍隊演出如夢似幻

苗栗（火旁）之夜今晚在苗栗市河濱公園熱鬧登場，各支龍隊輪番登場表演舞龍技藝，並接受炮陣炸射，會場結合聲光效果，展現如夢似幻的場景，各龍隊也在猛烈的炮火及硝煙中穿梭舞動，有如騰雲駕霧，吸引大批民眾觀賞，將今年（火旁）龍系列活動氣氛帶到最高潮。

苗栗（火旁）龍系列活動今年邁入第26年，在昨晚精彩的民俗踩街過後，眾所矚目的（火旁）龍之夜今晚緊接著登場，會場還安排霹靂（火旁）龍、親子舞龍體驗，讓民眾感受神龍的重量與祝福，會場人山人海，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍也都到場觀賞。

今年參與貓裏客家龍競技優勝的龍隊，分別在會場3處場地輪番接受鞭炮洗禮，炮竹火光及硝煙不斷湧現，舞動的龍隊來回穿梭，龍身在煙硝中忽隱忽現，彷彿在雲霧中翻騰飛舞，吸引民眾的目光，爭相用手機和相機捕捉畫面。

苗栗代理市長葉志航表示，（火旁）龍的（火旁）字源自於鞭炮爆炸的聲音，客家傳統習俗，龍被鞭炮炸的越烈越旺，運勢越發，希望透過傳統迎龍象徵藉神龍祥瑞之氣來聚福驅疫，帶給大家吉祥平安。