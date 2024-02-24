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快檢查有沒有買！辣椒粉風暴持續延燒 「蘇丹紅」豬肉乾流入高雄

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續延燒。圖為之前高雄市衛生局查察回收下架情形，非本次事件。圖／高雄市衛生局提供
「蘇丹紅」辣椒粉風暴持續延燒。圖為之前高雄市衛生局查察回收下架情形，非本次事件。圖／高雄市衛生局提供

蘇丹紅」辣椒粉風暴持續延燒！台中市金安記食品公司使用含蘇丹色素三號辣椒粉，製作成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」銷售到15縣市。高雄市衛生局接獲通知後啟動查察，24日中午12時30分止共計下架回收134包共80.2公斤問題產品。

這批使用蘇丹紅辣椒粉製成的問題產品為「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10至2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09至2025/02/05）。金安記食品共做成6739公斤的問題產品，高雄市有5家業者共進貨193.8公斤。

高雄市衛生局接獲通知後啟動查察，並監督業者下架回收，截至24日中午12時30分，下架回收「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」計134包共80.2公斤，並持續回收中。

蘇丹紅 衛生局 豬肉

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