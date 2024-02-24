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周日冷氣團增強下探11度！下周短暫回溫 周五另波冷空氣接力
中央氣象署表示，明天起冷氣團增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度，低溫則可能下探11度，北部、東半部及恆春半島留意局部短暫雨。下周三、周四短暫回溫後，周五鋒面通過，另一波大陸冷氣團南下，各地恐再降溫。
氣象署預報員張承傳表示，明天冷氣團再增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度，達15至18度，其他地區則與今天類似，花東地區高溫約20至24度，中南部地區25至29度，低溫則較沒有變化，中部以北約13、14度，其他地區16至18度。
他也說，明天水氣較多，北部、東半部及恆春半島留意局部短暫雨，中南部山區則有零星雨。
張承傳指出，下周一、周二冷空氣再增強，中部以北、東北部地區低溫下探11至13度，其他地區約14至16度，高溫則略降1度，雨勢也差不多。下周三、周四冷氣團減弱回溫，北部高溫約24度，早晚各地偏冷，雨勢較為減少，僅基隆北海岸、恆春半島有局部零星雨。
他表示，下周五鋒面通過，大陸冷氣團南下，水氣再變多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，且降雨明顯，北部、東北部低溫約12至18度，下周六北部可望再降至11度，中部地區也達20度以下。
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