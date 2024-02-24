快訊

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

OpenAI執行長傳擬砸7兆美元建廠 張忠謀這番話遭外界認為有玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周日冷氣團增強下探11度！下周短暫回溫 周五另波冷空氣接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天起冷氣團增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度。聯合報系資料照
明天起冷氣團增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天起冷氣團增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度，低溫則可能下探11度，北部、東半部及恆春半島留意局部短暫雨。下周三、周四短暫回溫後，周五鋒面通過，另一波大陸冷氣團南下，各地恐再降溫。

氣象署預報員張承傳表示，明天冷氣團再增強，有機會達強烈大陸冷氣團等級，北台灣白天高溫恐再降2、3度，達15至18度，其他地區則與今天類似，花東地區高溫約20至24度，中南部地區25至29度，低溫則較沒有變化，中部以北約13、14度，其他地區16至18度。

他也說，明天水氣較多，北部、東半部及恆春半島留意局部短暫雨，中南部山區則有零星雨。

張承傳指出，下周一、周二冷空氣再增強，中部以北、東北部地區低溫下探11至13度，其他地區約14至16度，高溫則略降1度，雨勢也差不多。下周三、周四冷氣團減弱回溫，北部高溫約24度，早晚各地偏冷，雨勢較為減少，僅基隆北海岸、恆春半島有局部零星雨。

他表示，下周五鋒面通過，大陸冷氣團南下，水氣再變多，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，且降雨明顯，北部、東北部低溫約12至18度，下周六北部可望再降至11度，中部地區也達20度以下。

低溫 冷氣團 高溫

延伸閱讀

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

北台灣整天涼冷 元宵節後再2波冷氣團報到

冷氣團再影響4天！228回暖 下周五迎強冷空氣、全台有雨

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

相關新聞

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至...

台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

台中市食安處追查恐致癌的「蘇丹紅」辣椒粉，今天公布，抽驗送檢龍井區金安記食品廠問題辣椒粉，發現這批有效日期為2026年1...

半個台灣有感！下午12時37分花蓮縣近海規模5.0地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天下午12時37分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府南方40公里），發生芮氏規模5.0地震，地震深度2...

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟...

去年最愛來台旅客前三名曝！ 我國赴日逾400萬人次

疫後觀光復甦，去年648.7萬人次國際旅客來台，我國則有1054萬1310人次出境，根據交通部觀光署統計，去年來台最多的...

越查越多！致癌辣椒粉1批變3批 食藥署：中市驗出恐為第4批

含不得檢出的「蘇丹紅」成分辣椒粉流竄全台，台中市食安處今上午公布驗出食品廠問題辣椒粉，已製成產品6700餘公斤。衛福部食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。