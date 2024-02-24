短短9天報名人數超過13萬 白沙屯媽進香人數再創新高

白沙屯媽祖今年往北港進香刈火擇定3月18日登轎出發，拱天宮從2月16日開始接受報名，到今天中午過後，短短9天報名人數已突破13萬人，再創歷史新高，拱天宮預估今年追隨白沙屯媽進香人數可能高達15萬人，廟方準備的進香背心供不應求。

白沙屯媽隨香信徒人數年年創紀錄，2020年香客報名5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人；去年9天8夜行程更突破10萬，隨香客高達11萬3621人，但今年從16日報名開始，短短9天就已突破13萬人，今年報名至3月14日止，且沒有人數上限，香客報名數將不斷刷新紀錄。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，廟方今年準備的進香背心有13萬5800件，依目前報名熱絡情況，背心將不足以提供所有香客需求，進香背心如果發放完畢，廟方將會公告，不過廟方準備的進香帽已追加到18萬頂，另外毛巾也都可充分供應；報名香客如果無法領到進香背心，將減少報名費用。