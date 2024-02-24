萬金杜鵑13座杜鵑花屋、2萬株花海 侯友宜邀民眾拍美照

萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」，今天在萬里觀光公園及瑪鋉運動公園登場，新北市農業局與設計師團隊與在地花農，聯手打造13座萬金杜鵑花屋。兩座公園共有近2萬株杜鵑花海，目前正值杜鵑盛開，市長侯友宜邀請民眾至萬金地區賞花拍美照，打卡還能拿到限量版屋型花器。

新北市府近年推動萬金杜鵑，在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園種植近2萬株杜鵑，打造杜鵑花海，今年與國內知名花藝師 CNFlower（西恩）創辦人凌宗湧老師合作，以「花開落籽」為主題，從栽培杜鵑 的溫室發想，讓各界設計師與花農們一同打造別具特色的杜鵑花屋作品。

農業局表示，萬金杜鵑不僅在瑪鋉溪綻放，今年花展更延伸至花農苗圃，有4組設計師作品在萬里及金山的苗圃呈現，導入觀光農場的經營 模式，促進產業轉型，吸引青農接班。

像是三代經營的茂生苗圃內 「花時光x厝迷蹤」，是由版畫藝術家印印美黛指團隊與花農蔡文生合作，於苗圃內既有溫室利用現地素材布置，透過溫室陽光方位及色溫變化，於溫室內部頂端吊掛透明彩色板晝，透過水池投影，詮釋萬金之美並隱含龍年的喜慶印象。

侯友宜說，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山， 栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台。

策展總顧問凌宗湧表示，本次花展與各界設計師合作，與在地花農利用萬金杜鵑共同打造令人驚豔的花藝作品。

花展期間例假日安排街頭藝人音樂表演、手敲書籤及小怪獸盆栽等手作體驗、小農市集等 ，還有拍照打卡送限量屋型花器等好康，在地近40家店家一同響應。萬金杜鵑攝影比賽開跑，收件期間自3月11日12時至4月1日18時止，邀請各界攝影愛好者留下杜鵑最美的時刻，報名資訊可上萬金杜鵑官網