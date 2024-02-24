快訊

連關6間門市！亞尼克驚爆「集體倒店潮」 3月17日陸續結束營業

高雄上演「女版晚安小雞」 星籍女直播主遭怪客丟雞蛋竟是自導自演

撿手機誤踩油門！賓士車暴衝撞9機車 7旬婦頭破、下肢變形慘死

元宵節湯圓怎麼吃不會胖？ 營養師提鹹、甜湯圓食譜建議

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
今天是元宵節，依民俗習慣，民眾會享用應景的湯圓、元宵，象徵團圓。營養師表示，湯圓成分是精緻澱粉，且油脂含量高，建議取代主食食用，湯頭中鹹湯圓可加些蔬菜，甜湯圓則可用水果取代砂糖。記者林琮恩／攝影
今天是元宵節，依民俗習慣，民眾會享用應景的湯圓、元宵，象徵團圓。營養師表示，湯圓成分是精緻澱粉，且油脂含量高，建議取代主食食用，湯頭中鹹湯圓可加些蔬菜，甜湯圓則可用水果取代砂糖。記者林琮恩／攝影

今天是元宵節，依民俗習慣，民眾會享用應景的湯圓、元宵，象徵團圓。營養師表示，湯圓成分是精緻澱粉，且油脂含量高，建議取代主食食用，湯頭中鹹湯圓可加些蔬菜，甜湯圓則可用水果取代砂糖。衛福部則提醒，民眾選購湯圓時，應注意效期、包裝外觀及過敏原警語等。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，湯圓主要成分是碳水化合物，而且為了成形，必須使用黏性較高的糯米，食物分類中屬於精緻澱粉，升糖指數比米飯更高，應計入該餐的主食份量內，例如吃了湯圓就不要吃飯；另，糯米不易消化，也容易噎到、黏在喉嚨上，民眾食用時應避免一次多顆，且要細嚼慢嚥。

許惠玉指出，湯圓不論鹹甜，餡料中都會添加油脂，熱量因此提升，建議吃鹹湯圓時可在湯頭中多加一些青菜，例如茼蒿、芹菜、切絲的大白菜等；吃甜湯圓時，湯頭中若加糖，恐會增加熱量，但不加糖又不好吃，這時可用水果替代，讓湯頭有甜味，但不會像直接加糖那麼容易變胖。 

衛福部食藥署提醒，民眾選購或製作湯圓、元宵時，掌握「一挑、二選、三查看」原則，不購買來路不明、散發異味獲外觀破損、內容物外露等產品；挑選時應注意產品外包裝，須明確標示內容物名稱、有效日期、製造廠商或國內負責廠商名稱／地址／電話、原產地及營養標示等資訊；另，應 多留意產品外包裝的食品過敏原標示醒語。

食藥署也提醒，在製作湯圓或元宵時，若因加工所需而添加著色劑，應選用符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用品項，或符合「天然食用色素衛生標準」的天然食用色素，並以提供著色需求的必要使用量為原則。

元宵節 湯圓 食藥署

延伸閱讀

元宵節12禁忌勿觸犯！勿借錢給他人、剪髮窮整年… 2顏色衣服別穿

開運看過來！元宵節湯圓要吃「3的倍數」 招桃花、求子都靠這一天

元宵節9大禁忌要注意 當心財運不保還招來霉運

周末元宵節15大禁忌！別穿黑白、不宜洗髮剪髮、做「這件事」敗光好運

相關新聞

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至...

台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

台中市食安處追查恐致癌的「蘇丹紅」辣椒粉，今天公布，抽驗送檢龍井區金安記食品廠問題辣椒粉，發現這批有效日期為2026年1...

半個台灣有感！下午12時37分花蓮縣近海規模5.0地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天下午12時37分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府南方40公里），發生芮氏規模5.0地震，地震深度2...

恩客被「姐姐」揪出睪丸癌 醫：抓龍筋是早期發現關鍵

有網友在臉書分享，在半套店接受打手槍、抓龍筋（即攝護腺按摩）服務時，被「有經驗的姐姐」摸到睪丸硬塊，進一步至醫院檢查，竟...

去年最愛來台旅客前三名曝！ 我國赴日逾400萬人次

疫後觀光復甦，去年648.7萬人次國際旅客來台，我國則有1054萬1310人次出境，根據交通部觀光署統計，去年來台最多的...

越查越多！致癌辣椒粉1批變3批 食藥署：中市驗出恐為第4批

含不得檢出的「蘇丹紅」成分辣椒粉流竄全台，台中市食安處今上午公布驗出食品廠問題辣椒粉，已製成產品6700餘公斤。衛福部食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。