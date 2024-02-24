辣椒粉含致癌物蘇丹紅 金門縣衛生局下架702包香辣口味蝦味先

中央社／ 金門縣24日電

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，金門縣衛生局稽查轄內含辣椒粉產品，已將使用同批號702包香辣口味蝦味先產品全數下架回收，消費者也可至原購買地點退貨。

金門縣衛生局發布新聞稿指出，針對濟生公司生產「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）產品」，經雲林縣衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，經查違規產品僅生產1批，有效日期為2025年12月12日。金門縣衛生局2月7日派員前往全聯實業股份有限公司稽查，因此產品已於1月底下架，現場稽查並無查獲違規產品。

此外，濟生公司生產的飛馬牌細粉紅辣椒（300g/包，有效日期為2026年1月11日）檢出7ppb及飛馬牌細粉紅辣椒（35g/瓶，有效日期為2025月11月1日）檢出14ppb。金門縣衛生局2月22日調查全聯、家樂福、地區超商及大型賣場，因有問題的這2批產品金門並未進貨，衛生局實地前往稽查也未查獲違規產品。

但因蝦味先香辣口味產品檢出蘇丹紅色素，據高雄市裕榮公司通報資料，不合格原料共8公斤，經衛生局調查全聯、家樂福、地區超商及大型賣場配合下架違規產品（批號有效期限2024年9月8日至2024年10月2日），有問題產品包括香辣口味60g、香辣口味80g、蝦味先組合包240g、裕榮綜合包240g、蝦味先香辣夾鏈包300g、蝦味先香辣口味115g，現均已全數下架停售及回收。

衛生局統計，目前全縣共下架「蝦味先香辣口味」702包，消費者可至原購買地點退貨。後續也將持續稽查販售通路及監督經銷商回收退回作業，以維護鄉親食安。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

台糖 瘦肉精 豬肉

延伸閱讀

台中查蘇丹紅製豬肉乾 北市衛局：轄內2雜貨行共下架10包

蝦味先也中招！「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台 陳其邁1句話神回登熱搜

業者喊冤沒用蘇丹紅辣椒粉 中市府：漢來軒中鏢「已全部用罄」

蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 嘉縣下架362包

相關新聞

「勞力士雄才偉略大獎」得主劉少創 矢志野生駱駝保育

人類文明的延續，不只有前行者的開創，更需要有志之士的奉獻。勞力士（ROLEX）近日甫發表2023年「勞力士雄才偉略大獎」...

影／確定了！大甲鎮瀾宮9天8夜遶境 4月5日深夜起駕

大甲鎮瀾宮依照慣例，每年在元宵節擲筊擇定大甲媽祖9天8夜遶境進香時程，今天經擲筊後，將於4月5日（農曆2月27日）晚間1...

下一波大學城擴張瞄準桃園航空城 少子化成發展變數？

1990年在高教擴張共識下，搭上教改順風車，廣設高中、大學，當年師專升為師範學校、教育大學，專科升為大學，一窩蜂地趕潮流...

警消一來精神病人就裝乖…第一線壓力怎解？衛福部設專線強化就醫機制

精神病人若是發生傷人舉動，必須送醫；然而若是沒有立即危險，卻有疑慮到底應該怎麼處理？衛福部心理健康司副司長鄭淑心表示，衛...

難敵鄰避效應…司法精神病院開幕延期 司法精神病床迄今僅設30床

健全國內社安網，蔡政府喊出2025年於全台設置480床司法精神病房，迄今僅於高雄凱旋醫院設置數30床；而原預計最快今年3...

全台唯一司法精神病房 凱旋醫院力抗鄰避效應

凱旋醫院收治監護處分的司法精神病房已經有20、30年歷史，更是目前全台唯一的司法精神病房設置地。衛福部心理健康司副司長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。