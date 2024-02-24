辣椒粉含致癌物蘇丹紅 金門縣衛生局下架702包香辣口味蝦味先

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，金門縣衛生局稽查轄內含辣椒粉產品，已將使用同批號702包香辣口味蝦味先產品全數下架回收，消費者也可至原購買地點退貨。

金門縣衛生局發布新聞稿指出，針對濟生公司生產「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）產品」，經雲林縣衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，經查違規產品僅生產1批，有效日期為2025年12月12日。金門縣衛生局2月7日派員前往全聯實業股份有限公司稽查，因此產品已於1月底下架，現場稽查並無查獲違規產品。

此外，濟生公司生產的飛馬牌細粉紅辣椒（300g/包，有效日期為2026年1月11日）檢出7ppb及飛馬牌細粉紅辣椒（35g/瓶，有效日期為2025月11月1日）檢出14ppb。金門縣衛生局2月22日調查全聯、家樂福、地區超商及大型賣場，因有問題的這2批產品金門並未進貨，衛生局實地前往稽查也未查獲違規產品。

但因蝦味先香辣口味產品檢出蘇丹紅色素，據高雄市裕榮公司通報資料，不合格原料共8公斤，經衛生局調查全聯、家樂福、地區超商及大型賣場配合下架違規產品（批號有效期限2024年9月8日至2024年10月2日），有問題產品包括香辣口味60g、香辣口味80g、蝦味先組合包240g、裕榮綜合包240g、蝦味先香辣夾鏈包300g、蝦味先香辣口味115g，現均已全數下架停售及回收。

衛生局統計，目前全縣共下架「蝦味先香辣口味」702包，消費者可至原購買地點退貨。後續也將持續稽查販售通路及監督經銷商回收退回作業，以維護鄉親食安。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。