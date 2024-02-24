台灣荷蘭常見的十字路口比一比慘輸 Cheap：交通繼續擺爛

彰化行人地獄，3名小姊弟遭無照駕駛的轎車撞飛，其中2名姊姊命危搶救中，該路口的標誌標線號誌設置也引起討論。關注交通安全的網紅Cheap在臉書表示，交通工程為什麼重要，好的交通工程就是一個防呆裝置，降低三寶駕駛、行人出包的機率。「常在納悶，官員每年花大筆預算出國考察，到底學到了什麼？」

Cheap表示，歐洲先進國家的作業就在那邊給你抄，你也不抄，整天只會要行人走快點，或在地上寫個慢，要不然就裝爆閃燈，再不行測速插下去。交通工程沒做好，導致台灣一年3000人魂斷馬路，更別說台灣執法就是個笑話了。

「為什麼車道不瘦身？」Cheap表示，簡單的例子，你怕車速過快可以裝減速丘，或車道瘦身，而不是寫個慢，國外許多科學文獻都指出，車道瘦身不但不塞車，反而更順暢。