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去年最愛來台旅客前三名曝！ 我國赴日逾400萬人次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
去年648.7萬人次國際旅客來台，最多為港澳旅客，達119.9萬人次。記者周湘芸／攝影
去年648.7萬人次國際旅客來台，最多為港澳旅客，達119.9萬人次。記者周湘芸／攝影

疫後觀光復甦，去年648.7萬人次國際旅客來台，我國則有1054萬1310人次出境，根據交通部觀光署統計，去年來台最多的為港澳旅客，達119.9萬人次，其次為日本92.8萬人次，韓國也有74.4萬人次；出國旅客則以日本為大宗，達422萬5804人次，占4成。

疫情前2019年來台旅客達1186.4萬人次，其中以日本為大宗，其次為中國大陸。根據觀光署最新統計，去年港澳旅客逆勢崛起，成為全年來台旅客最多的地區，緊接則為日本、韓國，馬來西亞及新加坡也分別逾40萬人次。

在出境旅客的部分，疫情前2019年共有1539萬2535人次出境，同樣以日本為大宗，其次為中國大陸。去年共有1054萬1310人次出境，前往日本的就有422萬5804人次，已恢復疫情前逾8成，其次為大陸176萬1134人次，韓國也有95萬4693人次，越南85萬3859人次，泰國777萬326人次。

雖然去年648.7萬人次國際觀光客來台達標，但出境旅客也有1054萬1310人次，觀光逆差達1.6倍，仍大於疫情前的1.3倍。此外，我國與日本觀光逆差在去年更達4.55倍。

觀光署今年訂定1200萬國際旅客來台目標，靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，1200萬旅客若要達標有3大努力方向，第1為擴大東南亞，包括優先擴大線上簽證（越南、印尼、柬埔寨），通關效率優於落地簽。

再者為爭取轉機旅客，像是泰國到日本有130萬人次，是來台的3倍，轉機旅遊機會大。此外，由於國際抗中，航班亦大幅減少，台灣轉機旅客可望變多。第3為擴大日韓旅客，韓國到日本每年超過500萬人次，是來台的4倍，尚有很大開拓空間。

出國旅遊 日本 疫情 觀光

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