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台中查蘇丹紅製豬肉乾 北市衛局：轄內2雜貨行共下架10包
台中市追查食品廠豬肉乾使用問題辣椒粉，台北市衛生局昨天接獲中市通知，產品銷售通路的登記地，北市轄內有2家雜貨行，因此立即要求2家業者下架相關產品，共10包。
北市衛生局表示，昨日晚間接獲台中市食品藥物安全處通知，台中市龍井區金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉（有效日期2026年10月12日），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成兩項產品，包含「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）、「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）。
北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理；呼籲民眾若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業；金安記食品廠有限公司也提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。
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