快訊

台積日本廠才開幕就醞釀蓋四座廠 跨出熊本落腳在哪？

評／政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

美中台博弈／外商投資雪崩 「觸頂的中國」是更危險還是更和平？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中查蘇丹紅製豬肉乾 北市衛局：轄內2雜貨行共下架10包

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台中市食安處稽查人員至台中的製造工廠抽驗問題批號辣椒粉。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員至台中的製造工廠抽驗問題批號辣椒粉。圖／台中市食安處提供

台中市追查食品廠豬肉乾使用問題辣椒粉，台北市衛生局昨天接獲中市通知，產品銷售通路的登記地，北市轄內有2家雜貨行，因此立即要求2家業者下架相關產品，共10包。

北市衛生局表示，昨日晚間接獲台中市食品藥物安全處通知，台中市龍井區金安記食品廠豬肉乾使用辣椒粉（有效日期2026年10月12日），確認檢出蘇丹色素三號20 ppb與規定不符（法規標準：不得檢出）。該公司製成兩項產品，包含「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）、「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）。

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，食品業者應落實原料與製程之管理；呼籲民眾若有購買上述產品，請立即停止食用，並攜帶商品至原購買門市辦理退貨作業；金安記食品廠有限公司也提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。

北市 消費者 色素 蘇丹紅 衛生局 食安

延伸閱讀

北市慶城街豪宅工地坍陷鄰房正常 蔣萬安現場要求：持續監測

北市木柵路老宅老樹受保護 建商動工修剪 居民氣投訴

慶城街豪宅工地坍陷拚明恢復通行 北市：要看今天灌漿進度

北市工地地層下陷頻傳 柯文哲：高危險區應做必要措施

相關新聞

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至...

台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

台中市食安處追查恐致癌的「蘇丹紅」辣椒粉，今天公布，抽驗送檢龍井區金安記食品廠問題辣椒粉，發現這批有效日期為2026年1...

半個台灣有感！下午12時37分花蓮縣近海規模5.0地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天下午12時37分，在花蓮縣近海（花蓮縣政府南方40公里），發生芮氏規模5.0地震，地震深度2...

越查越多！致癌辣椒粉1批變3批 食藥署：中市驗出恐為第4批

含不得檢出的「蘇丹紅」成分辣椒粉流竄全台，台中市食安處今上午公布驗出食品廠問題辣椒粉，已製成產品6700餘公斤。衛福部食...

AZ、流感疫苗都有打…新北5旬婦被診斷為格林巴利症候群 獲賠30萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布第217次審議小組會議紀錄，台北市20多歲何先生打BNT後出現格林巴利症候...

25日可能有境外污染物 雲嘉南高屏空氣品質亮橘燈

環境部空氣品質監測網顯示，受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，僅雲嘉南及高屏局部地區空氣品質亮橘燈；但25日可能挾帶微量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。