快訊

汪小菲證實今年娶台灣網紅！大S回應超大器

私校併外語系政大卻創東南亞語文系 看見就業新前景？

不只蝦味先！台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。本報資料照片
未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。本報資料照片

今天元宵節，今晚各地天氣變得寒冷，中部以北、東北部低溫只有13度，南部、花東也只有15、16度，中南部日夜溫差大。記者劉學聖／攝影
今天元宵節，今晚各地天氣變得寒冷，中部以北、東北部低溫只有13度，南部、花東也只有15、16度，中南部日夜溫差大。記者劉學聖／攝影

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至下周二冷空氣強度再增強，有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，而且降雨範圍擴大。到下周三、周四冷氣團減弱，溫度回升。不過，下周五會有鋒面通過，另一波冷氣團南下，會降溫、雨增。

今天還是持續受到大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷、白天高溫18至20度，不過，張承傳表示，中南部和花東白天高溫25、26度，尤其南部可以來到28度。

張承傳表示，今晚各地天氣變得寒冷，中部以北、東北部低溫只有13度，南部、花東也只有15、16度，中南部日夜溫差大。

今天降雨主要在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區雲量多、零星飄雨，桃園以南多雲到晴。

今天天氣。圖／中央氣象署提供
今天天氣。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢，張承傳表示，明天開始到下周二迎風面的水氣會再度增多，北部、東半部、恆春半島明天容易有局部短暫雨，甚至中南部山區明天到下周二也會降雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

張承傳表示，下周三、周四隨著冷氣團減弱，降雨範圍縮小，基隆北海岸、東半部地區、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

不過，張承傳表示，下周五有鋒面通過，接著冷氣團再度南下，降雨再度增多，北部、東半部局部短暫雨機率提高，中南部山區零星降雨。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢，張承傳表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部整天偏冷，明天到下周二冷空氣強度再增強，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，明天至下周二最低溫在中部以北、東北部有機會出現11至13度低溫，其他地區也只有15至17度左右。預期最低溫出現在下周一清晨，下周二清晨溫度也仍會偏低。

他說，北部、東北部白天高溫也只有16至18度，中南部這段時間白天高溫有機會25度以上、日夜溫差大。

張承傳表示，下周三、周四冷氣團強度減弱，溫度有所回升，各地早晚氣溫偏低，北部、東北部白天高溫24度左右，中南部維持25度以上，各地白天舒適溫暖。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

下周五冷氣團南下，張承傳表示，強度和明天類似，北部、東北部氣溫再度下降。目前來看，溫度沒有到非常低，高山降雪機率偏低。

低溫 元宵節 冷氣團 氣溫 雨水 高溫

延伸閱讀

冷氣團再影響4天！228回暖 下周五迎強冷空氣、全台有雨

今氣溫微升 吳德榮：明午後再轉冷 直逼冷氣團下探10度

冷空氣一波波！周日探11度 下周回暖周五再一波大陸冷氣團接力

濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

相關新聞

元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至...

台中查流入巿面「蘇丹紅」辣椒粉 香辣豬肉絲等6739公斤下架

台中市食安處追查恐致癌的「蘇丹紅」辣椒粉，今天公布，抽驗送檢龍井區金安記食品廠問題辣椒粉，發現這批有效日期為2026年1...

踩雷旅行團／出門旅遊如何自保？留「3大單據」提升申訴、調解勝率

疫後觀光旅遊爆發，也引發不少旅遊消費糾紛，今年春節才發生近300名參加年代旅遊越南富國島行程的民眾慘遭丟包。根據中華民國旅行業品質保障協會統計，2023年共處理1296件旅遊糾紛事件，影響2931名旅客，賠償金額雖達603萬1830元，但也有不少求償無果。且除了檯面上的糾紛賠償，恐怕有不少是民眾自認倒楣的檯面下黑數。 消費者出門旅遊除了可加保旅遊平安險、旅遊不便險等保險，品保協會提醒，民眾購買旅遊產品這3大文件也一定要留存。究竟常見旅遊糾紛有哪些？消費者該如何自保，才能既玩得盡興也玩得有保障？

你也有嗎？iPhone 15系列有藍牙1缺陷 iOS升級最新版本也沒用

蘋果（Apple）在2月9日釋出iOS 17.3.1的小更新，主要修復在iPhone輸入文字時，有機會出現文字重複、重疊的錯誤。不過最近有用戶發現，雖然蘋果解決iPhone 15先前過熱、電池耗電、螢幕烙印等問題，但有更多人又發生一項新狀況，且至今都未解決，並提到「舊手機沒出現過這問題」。

食材供應商良莠不齊難掌握 它要打造專業平台保障食安

不論是學校午餐、或者團膳、餐飲，煮食的食材，都來各種食材供應商，供應商大大小小各種樣態都有，但也因為良莠不齊，難以掌握安...

重案追緝令／已婚男不滿被分手失手勒斃小三 竟將屍體埋在祖墳旁

外遇情難斷，20年前在台北縣經營印刷廠已婚的余姓男子，與離婚的許姓女友在汽車旅館發生一夜情後，不滿女友提出分手，下藥欲迷昏未果竟動手將人勒死並埋屍在余男父親雲林縣墳墓旁的一座廢棄空墓裡，犯案4天後，受不了良心譴責，由律師陪同到地檢署自首，警方循線挖出被害女子屍骨時，余男還對著屍體直說「我真的愛你」，但看著冰冷、腫脹的屍體，卻讓人倍感諷刺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。