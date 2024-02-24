元宵夜全台寒冷 明起升級強烈冷氣團…下周回溫後再變天

今天元宵節，今晚各地天氣變得寒冷，中部以北、東北部低溫只有13度，南部、花東也只有15、16度，中南部日夜溫差大。記者劉學聖／攝影

未來一周天氣除了28日、29日之外，其他時間都屬於大陸冷氣團影響範圍、偏冷的天氣型態。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至下周二冷空氣強度再增強，有機會來到強烈大陸冷氣團的等級，而且降雨範圍擴大。到下周三、周四冷氣團減弱，溫度回升。不過，下周五會有鋒面通過，另一波冷氣團南下，會降溫、雨增。

今天還是持續受到大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷、白天高溫18至20度，不過，張承傳表示，中南部和花東白天高溫25、26度，尤其南部可以來到28度。

張承傳表示，今晚各地天氣變得寒冷，中部以北、東北部低溫只有13度，南部、花東也只有15、16度，中南部日夜溫差大。

今天降雨主要在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區雲量多、零星飄雨，桃園以南多雲到晴。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢，張承傳表示，明天開始到下周二迎風面的水氣會再度增多，北部、東半部、恆春半島明天容易有局部短暫雨，甚至中南部山區明天到下周二也會降雨，中南部則是多雲到晴的天氣。

張承傳表示，下周三、周四隨著冷氣團減弱，降雨範圍縮小，基隆北海岸、東半部地區、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

不過，張承傳表示，下周五有鋒面通過，接著冷氣團再度南下，降雨再度增多，北部、東半部局部短暫雨機率提高，中南部山區零星降雨。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢，張承傳表示，今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部整天偏冷，明天到下周二冷空氣強度再增強，有機會達到強烈大陸冷氣團等級，明天至下周二最低溫在中部以北、東北部有機會出現11至13度低溫，其他地區也只有15至17度左右。預期最低溫出現在下周一清晨，下周二清晨溫度也仍會偏低。

他說，北部、東北部白天高溫也只有16至18度，中南部這段時間白天高溫有機會25度以上、日夜溫差大。

張承傳表示，下周三、周四冷氣團強度減弱，溫度有所回升，各地早晚氣溫偏低，北部、東北部白天高溫24度左右，中南部維持25度以上，各地白天舒適溫暖。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

下周五冷氣團南下，張承傳表示，強度和明天類似，北部、東北部氣溫再度下降。目前來看，溫度沒有到非常低，高山降雪機率偏低。